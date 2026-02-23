Torcidaši u BiH dobili po tri mjeseca, mogu iz zatvora uz plaćanje 4.500 eura

Općinski sud u Živinicama osudio je četrnaest pripadnika navijačke skupine Torcida na kazne zatvora u trajanju od po tri mjeseca nakon što su priznali krivnju za sudjelovanje u napadu na navijače Crvene Zvezde koji se dogodio 24. siječnja u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla. Ipak, unatoč izrečenim kaznama, realno je očekivati da će se već u narednim danima naći na slobodi jer će im, sukladno zakonskim mogućnostima u Bosni i Hercegovini, biti omogućeno da ostatak kazne zamijene novčanom uplatom.

Do ovakvog ishoda došlo je nakon višednevnih pregovora između obrane i Tužiteljstva Tuzlanske županije, tijekom kojih je postignut sporazum o priznanju krivnje. Time su optuženi pristali preuzeti odgovornost za događaje iz siječnja, uz uvjet da im se izrekne kazna zatvora od tri mjeseca, što ujedno otvara mogućnost njezina otkupa.

Kako je pojasnio njihov odvjetnik Mirko Lekić, obrana je upravo takav model nagodbe i predložila tužiteljstvu.

„Mi kao advokati predložili smo da svaki od njih prizna krivicu pod uvjetom da mu sud izrekne kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca. Nakon što je optužnica podignuta, taj sporazum je dostavljen sudu na razmatranje, a danas je održano ročište na kojem je sud prihvatio postignuti dogovor“, kazao je Lekić, piše Vrisak info.