Torcida od prve minute dominira u Albaniji - Hajduk ima gromoglasnu podršku

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja u Tirani. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu ostao je dojam da su Bijeli trebali slaviti s razlikom većom od jednog gola. Preseljenje na stadion Air Albania omogućilo je dolazak većeg broja navijača splitskog kluba, očekuje ih se oko 1500. Pobjednik ovog susreta odmjerit će snage s boljim iz sraza Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska). Poljaci su u Danskoj u prvoj utakmici slavili s 1:0. Glavni je sudac u srazu Dinamo Cityja i Hajduka Denis Shurman, a pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko.

Hajduk je uoči ove utakmice nanizao četiri pobjede zaredom. Oduševljava činjenica da je utakmica počela gromoglasnim povicima „Ni'ko kao Hajduk iz Splita“.

DINAMO CITY: Teqja; Meksi, Dita, Aliji, Lorran; Nani, Gassama, Quefalija,Bregu; Zabergja, Vila

Klupa: Sali, Guci, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, Beqja, James, Neziri, Qardaku

HAJDUK: Ivušić; Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović; Kalik, Pajaziti, Krovinović; Brajković, Livaja, Bamba

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Durdov, Skoko, Hodak, Benrahou