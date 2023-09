TONI KUKOČ UOČI PREMIJERE FILMA "THE MAGICAL SEVEN – TONI KUKOČ": "Kad završiš karijeru, važnije ti je kakve si utiske ostavio na druge kao čovjek, a ne igrač"

Danas je na Gripama održana press konferencija uoči premijere filma „The Magical Seven – Toni Kukoč“, a premijera filma održat će se na sam Kukočev rođendan, 18. rujna u dvorani Gripe s početkom u 20:30 sati. Autor je filma Sabahudin Topaćirević, a na press konferenciji govorili su Damir Karaman i Toni Kukoč. Organizatori događaja su KK Split i Karaman koncert.

Prvi se obratio medijima Damir Karaman: „Želio sam da to bude na visokom nivou organizacije jer to Toni zaslužuje. Imamo iznenađenja, ali sada to nećemo otkrivati. Kada sam dobio nagradu grada Splita, mislio sam da ne mogu postići ništa dalje, ali sada sjedim s Tonijem za istim stolom. I Toni i ovaj klub i ovaj grad zaslužili su sve najbolje i nadam se da će ovo biti spektakularno.“

Potom je riječ preuzeo Toni Kukoč: „Ne mogu biti objektivan što se tiče mene, Sabahudin je stvarno previše napravio, bio je 3-4 puta u Americi kako bi sve saznao. Nadam se da će vam se film svidjeti. Traje oko sat i 45 minuta, da sam osvojio manje, bio bi kraći. Drago mi je što će baš biti na moj rođendan u našem gradu. Krivo mi je što mi otac više nije živ, njemu bi sigurno bilo najdraže da ovo može vidjeti.“

„Sabahudinu sam obećao prije par godina da ću doći. Pitao me što mislim o ideji filma o meni jer bi ljudi voljeli vidjeti nešto o meni. Nakon toga smo napravili intervju nakon kojeg je bilo milijun reakcija. Napravio je stvarno puno, zahvalio bih njegovoj obitelji što su ga pustili gdje god je išao. Otišao je u Ameriku, a po regiji stare Jugoslavije našao je ljude koji su sa mnom radili.“

„Mene je najviše zanimalo što će ljudi reći o meni kao osobi. Kad završiš karijeru koliko god da je duga, važnije ti je kakve si utiske ostavio na druge kao čovjek, a ne igrač. Teško mi je reći što je dobro, a što nije. Ima nekih tužnih stvari, ima zafrkancije, neki će se nasmijati kada sam otišao sam od kuće na neka putovanja. Svi televizijski izječci skupljeni su u 30 sati, a Sabahudin je sve sažeo u sat i 45 minuta. Sportklub ima najveća prava, ali ima stanica koje bi htjele prikazivati taj film. Ne mogu vam to reći jer ima upita.“

„Nije bila moja ideja premijere u dvorani. Ja sam ipak živio 100 metara od dvorane, ima tu sedimentalnosti. Kada bih ušao u dvoranu u 6:30 sati, jedino bi tu bile Cvita i Jelena, dok bi ja lupkao. Meni to izgleda kao da sam jučer bio u dvorani.“

„Ne mogu biti kritičar filma, ali drago mi je zbog moje obitelji i što će ostati za vijeke vjekova. Ne znam vam reći kako je Sabahudin došao na tu ideju. Ja sam znao da je on napravio par filmova o ĆiriBlaževiću, Osimu... Potom je on mene počeo nagovarati na taj film jer je rekao da ljude zanima i tako se sve zakotrljalo.“

„Ne vjerujem da su mi se emocije slegle, još uvijek dobivam pitanja kada će i gdje film biti dostupan. Prošlo je vremena i od mog udaljavanja od košarke. Tada sam mirno živio, a sada se opet stvorio neki šušur.“

„S Michaelom Jordanom sam uvijek bio odličan. Otkad ne živi u Chicagu, vidim ga na Floridi kada odem igrati golf. S njime možeš pričati što želiš, znaš da te nitko neće slikati, nema medije. Drugačije je kada ga uživo vidiš i kada pročitaš njegovu izjavu.“

„Teško je uspoređivati sadašnja vremena. Naš je jedini dodir s NBA igračima bile četiri kazete. Kupio samAir Jordan, Lary Bird... Kada dođeš tamo, vidiš da su i oni od krvi i mesa. Sada svatko sve zna, a većina igrača koja dolazi iz Europe bolje je tretirana nego danas. Mislim da je sada prijem igrača koji nisu iz Amerike puno bolji nego prije.“

„Ne znam kolikose može dobiti dobra sliku o Toniju Kukoču. Mislim da je film 70-30 ili 60-40 omjer igre u Europi i u reprezentaciji. Detalji su na prve tri titule prvaka, a onda je prijelaz na Chicago.“

„Ima utakmica iz Münchena kada smo gubili, šut je skakao po tabli, a trica se vratila u koš. Ima dragih koševa iz Zaragoze. Iz svih utakmica mogu pokazati na najdraži poen. Hvala Bogu, bilo ih je puno.“

Damir Karaman: „Jutros je ostalo 23 ulazince, a ima ih tisuću.“

Kukoč je zaključio sljedećim riječima: „Najemotivniji je dio filma odmah na početku gdje se spominje moj otac. On je preminuo četiri dana prije toga snimanja. Taj je dio meni najemotivniji, a mislim da majku nitko neće spasiti od suza i plakanja.“