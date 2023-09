TOMAS U ŠOKU Nadam se da će netko odgovarati za ovo što je napravio Zebec

Dinamo je u nevjerojatnoj utakmici 7. kola SuperSport HNL-a pobijedio Osijek na Opus Areni 3:2 iako je do 70. minute gubio 2:0. Osijek je vodio golovima Miereza iz 7. i Bukvića iz 46. minute da bi Emreli u 70. smanjio, a onda Petković iz penala u 90. i 98. minuti donio Dinamu pobjedu kojom je došao Hajduku na pet bodova zaostatka uz utakmicu manje. Na press konferenciji nakon utakmice bio je trener Osijeka Stjepan Tomas.

Kako ste vidjeli penale?

Još sam u šoku, nemam komentara. Ovo što se događa da je ovu utakmicu dobio sudac kao što je Zebec koji je godinu dana izbivao s terena... Nadam se da će nadležni odgovarati i snositi posljedice. On je od početka izgubio kontrolu nad utakmicom, rekao sam četvrtom sucu na poluvremenu da se saberu, javlja Index.

Nažalost, to se nije dogodilo. Vidjeli ste ta dva penala koja su diskutabilna, vidjela ih je cijela Hrvatska. Dobivam poruke odasvud da su sramotni.

Uslijedio je pad u zadnjih 20 minuta?

Da, došlo je do pada jer je Dinamo išao na sve ili ništa. Pokušali smo s izmjenama sačuvati prednost. Imali smo par šansi, nismo i onda se dogodilo to što se dogodilo s ta dva penala. Sudac je usmjerio utakmicu, a mi ćemo iz ovoga izaći još jači i siguran sam da će tako biti. Doći će i novi igrači, idemo dalje, dečki su se lavovski borili.

Ovo je treći put da se ove sezone ovako gube bodovi u završnici?

Moramo biti koncentriraniji u završnoj fazi utakmice. Moramo biti pripremljeniji i pokazati to iskustvo koje naši igrači imaju i moramo znati privesti utakmicu kraju. To su igrači koji imaju po 200 ili 300 utakmica u ovoj ligi, poradit ćemo na tim stvarima i pokušat ćemo to što nam se događa ispraviti.

Kad očekujete nove igrače?

Već smo dva igrača riješili i oni bi sutra trebali doći, a do kraja tjedna bi trebao još netko. Pri kraju smo s tim dečkima i uvjeren sam da će doći. Moramo dovesti pojačanja i proširiti roster da bi na ovako prekrasnom stadionu imali konkurentnu ekipu.

Odlazi li Žaper u Hajduk?

Ne znam, to treba pitati sportskog direktora. On zna više o tome.

