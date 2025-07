Tko je vijećnik koji je 'prešao na tamnu stranu'? Svi imaju dokaze da nisu oni...

Tko je glas, tko je ruka, tko je vijećnik koji je donio funkciju predsjednika GV-a Igoru Stanišiću (HGS), a barem nominalnu većinu i vlast u friško konstituiranom splitskom Gradskom vijeću? Jer glasovanje je, na prijedlog Davora Matijevića (SDP) bilo tajno...

Niti nakon serije izjava svih uključenih to nije puno jasnije. Mladi Franko Kelam prvi je stao pred mikrofone, i rezolutno kazao kako on nije taj vijećnik, kako nije dao svoj glas Stanišiću te da ima dokaze za to.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita i šef HDZ-a, zadovoljan je razvojem situacije. Ponovio je da su obavili niz razgovora i pregovora s Kelamom te da su praktički sve dogovorili, a pozvao je i sve ostale stranke da ga podrže te da se konačno krene s projektima.

Zanimljivo, Matijević je potom jednako odlučno ustvrdio da nije ni on taj presudni glas koji je promijenio stranu, kaže da i on ima dokaze. Prkiću je pak posebno zanimljivo što je dobio 14 glasova, dakle čak jedan manje od broja glasova vijećnika koji su ga podržali u kandidaturi koji sat ranije...

Na koncu je Marijana Puljak rekla ono najvažnije, da će se vrlo brzo, već na idućoj radnoj sjednici ili kod odlučivanja o rebalansu proračuna doznati tko je taj vijećnik koji je, prema njenim riječima, 'prešao na tamnu stranu'.

Tko je presudio?

Ili ako vam je lakše s imenima...

