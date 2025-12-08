Tko je Splićanin koji je upravo postao europski prvak? Živi u SAD-u i kaže: 'Naježim se kada vidim uvjete koje imam'

Jere Hribar (21) osvojio je na Europskom prvenstvu u poljskom gradu Lublinu, na malim bazenima, zlato na 50 m slobodno i srebro na 100 metara slobodno. Dakle, ukupno tri medalje, nakon što je kao član štafete 4x50 slobodno osvojio broncu. Jere je postao tek peti hrvatski plivač koji je osvojio europsku medalju na malim bazenima. Prije njega medalje su osvajali Duje Draganja, Miloš Milošević, Gordan Kožulj i Marko Strahija.

Prelazak na studij financija u Ameriku bio je ispunjenje sna, ali i ulazak u svijet o kakvom sportaši u Hrvatskoj često mogu samo maštati.

– Naježim se samo kad počnem govoriti o tome jer uvjeti su stvarno fenomenalni – s oduševljenjem kazuje Hribar.

Na sveučilištu je sve podređeno tomu da sportaši imaju maksimalne uvjete za paralelno studiranje i treniranje. Na raspolaganju su im vrhunski bazen i teretana, a termini predavanja i treninga savršeno su usklađeni. Posebna je priča prehrana, piše Večernji list.

Uz bazen imamo hladnjak

– Mi sportaši imamo svoju posebnu menzu s posebnim jelima, a ako nam se ništa od toga ne sviđa, imamo tamo tri kuhara od kojih možemo tražiti da nam pripreme što god želimo – otkriva Jere i dodaje:

– Usto, na bazenu se nalazi hladnjak pun elektrolita, vode i hrane poput kuhanih jaja, kao i ormar s proteinskim čokoladicama, grickalicama i voćem. Profesori su iznimno susretljivi i uvijek spremni pomaknuti termine testova ako se poklapaju s natjecanjima.

Njegov je tipičan dan ispunjen, ali savršeno organiziran. Buđenje je između 6 i 6:30, slijedi prvi trening, doručak u menzi, kratak odmor, a zatim predavanja od 9:30 do 11:30. Nakon ručka i rješavanja domaćih zadaća, u 14 sati slijedi drugi trening. Večer je rezervirana za večeru, odmor, gledanje televizije i druženje.

– Stignem sve, imam dovoljno vremena za učenje, za domaću zadaću, ali i za spavanje po danu – kaže Jere, čije su ocjene vrlo dobre i odlične iako mu je plivanje apsolutni prioritet. Život u studentskom domu također je iskustvo za sebe.

– Imam dva cimera i zapravo smo smješteni u stanu, svaki ima svoju sobu, kupaonicu, dijelimo kuhinju i zajednički dnevni boravak, i to mi je ludilo.