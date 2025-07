Tko je prava zvijezda Ultra Music Festivala?

Ultra Music Festival 2025. opet je preplavio Split šarenilom, svjetlima i modnim izričajem koji ne može proći nezapaženo.

Od šljokica i mrežica, do neon boja i totalnog "out of the box" stila. Partijaneri su se ove godine stvarno potrudili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A sve je dodatno začinila i poznata beauty zona koja je već postala tradicija!

Essence je sedmu godinu za redom sponzor na Ultra Europe, a ove godine ponovno su zablistali u punom sjaju. Ekipa iz make-up studija Šminkeraj Split, na čelu s najpoznatijom make up artisticom u Hrvatskoj, Šejlom Zekić stigla je na Park mladeži oko 18 sati.

Mi smo izdvojili nekoliko najluđih, najsjajnijih i najkreativnijih outfita s UMF-a, a na vama je da odlučite!

U komentarima na Facebooku nam recite tko je po vama pravi kralj ili kraljica stila pod Marjanom!