Tko će drugi? Hajduk i dalje uvjerljivo najgledaniji klub Konferencijske lige

Hajduk je prije više od mjesec dana ispao iz Europe. Nakon što je u drugom pretkolu Konferencijske lige eliminirao azerbajdžansku Ziru, u trećem ga je izbacio Dinamo City iz Tirane.

Bez obzira na to što se nakon Hajdukovog ispadanja iz Konferencijske lige u tom natjecanju igralo 48 utakmica play-offa ili zadnjeg pretkola prije glavne faze, Hajduk je i dalje daleko najgledaniji klub KL-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od tri utakmice koje je uživo pratilo najviše gledatelja, one s Poljuda su na prva dva mjesta, piše Index.

Najgledanije utakmice Konferencijske lige ove sezone:

1. Hajduk - Dinamo City, 31.652 gledatelja

2. Hajduk - Zira, 30.086 gledatelja

3. Mainz - Rosenborg, 30.000 gledatelja