TKO BI ODLIO NJEGOVOM ŠARMU? Nika Turković se zacrvenjela zbog pjevača splitske grupe Best: "Gledao sam samo nju, opuštala me"

Splićanin Marino Jakobić prošle je subote na audiciji popularnog RTL-ova showa 'Superstar' pobrao sve simpatije ženskog dijela žirija. Ovaj 30-godišnji pjevač splitske grupe Best karizmom je najviše oduševio Niku Turković. To je vrlo brzo primijetila i Severina koja ih je počela zadirkivati ne bi li, kako je izjavila, konačno udali Niku, no talentirani Marino nije se dao smesti. Predstavio se pjesmom Magazina 'Ti si želja mog života' i dobio sva četiri 'DA'. Za Scenu glazbenik je ekskluzivno progovorio o komentarima zbog kojih se Nika Turković zacrvenjela, ali i o tome zašto suprugu nikad nije pokazao na društvenim mrežama iako su sedam godina u sretnom braku.

Kako ste reagirali na sva četiri 'DA'? Jeste li donekle očekivali s obzirom na to da se dugo bavite glazbom?

Četiri glasa 'DA' od žirija su me učinila jako, jako sretnim i stvarno sam ponosan što sam dobio sva četiri pozitivna glasa od tako jakog žirija. Bez obzira što se glazbom bavim više od 10 godina, nije isto pjevati nastupe ili doći na televiziju gdje imaš samo jedan pokušaj, gdje ne smiješ pogriješiti, a s druge strane stoji puno kamera i jak žiri u kojem su Tonči Huljić, Severina, Nika Turković i Filip Miletić.

Žiri vas je zadirkivao zbog Nikine reakcije kad ste se pojavili na stageu, kako ste doživjeli činjenicu da se zacrvenjela zbog vas? Imponiraju li vam komentari poput Severinih?

Kad je riječ o zadirkivanju žirija, mogu samo reći da bih se volio vratiti par koraka unatrag. Ja inače nisam osoba koja ima tremu, ali onaj trenutak tik pred ulazak na stage, ispred vrata me počela hvatati neka trema, ni sam ne znam zašto i kad sam ušao unutra prva mi se Nika javila i obratila, baš nekako s umirujućim glasom i pozitivnom energijom i razgovor s njom me počeo opuštati. Kako sam ja počeo pričati s njom gledao sam samo u nju, mislim da je pristojno gledati u nekoga s kim razgovaraš, Severina je to odmah prekinula i počela me zadirkivati na neki svoj simpatičan način. Možda je u tom trenutku više bilo neugodno Niki nego meni, ali hvala Bogu sve je prošlo u pozitivnom duhu, ja mislim da je audicija bila jako simpatična i dobra. Citirat ću Severinu, rekla je da je jako sretna što sam se pojavio u njihovim životima, posebno u Nikinom, to je morala dodati, naravno da mi imponira, pa Bože dragi, Severina je najveća zvijezda na našim prostorima, tu ne treba ništa dodat niti oduzet.

Kasnije ste rekli da ste oženjeni, a na vašem profilu se ne može naći nijedna privatna fotografija. Je li to iz razloga što suprugu i privatan život ne želite javno eksponirati s obzirom na posao kojim se bavite?

Apsolutno nećete naći nijednu obiteljsku ni privatnu fotografiju na mojim društvenim mrežama, mada sam već sedam godina u sretnom braku i to je sve što ću reći o mom privatnom životu. Razlog je jednostavan – ja sam mladi, neafirmirani pjevač koji dogodine tek kreće u snimanje svog prvog solo albuma, idem u solo karijeru i mislim da društvene mreže treba koristit kao jednu glazbenu osobnu iskaznicu gdje ću objaviti sve usko vezano uz glazbu u većini slučajeva. Obiteljske fotografije koje su pune ljubavi, dobre energije, sreće, koje bi donijele puno lajkova i pregleda, one neće učinit moje pjesme ništa boljima, pjesma mi neće biti bolja ako ja imam slatku obiteljsku fotografiju, to mi je tako bezveze. Mislim da se trebam promovirati kao pjevač, a ne biti promotor obiteljskih trenutaka. Pjesma će biti bolja ako se uloži silna količina glazbene energije u nju i ljubavi i videospot neće biti ništa bolji ako ja imam lajkove od obiteljskih fotografija ili snimki. Videospot treba biti na lijepoj lokaciji, izabrati dobrog režisera, u konačnici to lijepo smontirati, tako da će mi fokus biti na glazbi, a što manje na svemu ostalom. Nadam se da me čitatelji neće krivo razumjeti.

Što očekujete od daljnjeg natjecanja i drugog kruga?

Od daljnjeg natjecanja nemam iskreno neka velika očekivanja, dat ću sve od sebe u datom trenutku. Daj Bože da budem zdrav i da to lijepo otpjevam u sljedećem krugu i nadam se da će žiri opet imati bar slične reakcije kao na audiciji.