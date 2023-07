TJEDNA PROGNOZA Ovo će razveseliti mnoge: Anticiklona će "zaglaviti" nad našim područjem, a to znači samo jedno

Srpanj je središnji mjesec klimatološkog ljeta, a do sada ljeto nije bilo onako vruće kako smo to navikli prethodnih godina. Lipanj je u mnogima krajevima donio značajne količine oborina, a čak je i prvi dan srpnja lokalno u Dalmaciji donio značajne količine. Ipak, od jučer se vrijeme stabiliziralo, tako da danas posvuda prevladava sunčano i u većini krajeva vruće.

Stabilna anticiklona cijeli će tjedan podržavati stabilno vrijeme, tek uz pokoju manju iznimku u utorak popodne. Temperature će biti u laganom porastu, a iako će biti vruće, ne očekuje se dolazak novog toplinskog vala.

Utorak će biti pretežno sunčan. Popodne ponegdje u Dalmatinskoj zagori i rijetko gdje uz obalu, uz prolazno povećanu naoblaku, može biti slabih i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će većinom slab dnevni vjetar, popodne na moru umjeren sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 16 do 20°C, uz obalu i na otocima od 20 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 29 do 33°C.

Srijeda će biti djelomično sunčana i u većini predjela suha. Tek ponegdje uz prolazno više oblaka može biti vrlo slabih i prolaznih pljuskova. Puhat će većinom slab dnevni vjetar, popodne na moru umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperature zraka bit će bez veće promjene u odnosu na utorak.

U četvrtak pretežno vedro. Puhat će slab vjetar, noću burin, a danju maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 16 do 20°C, uz obalu i na otocima od 21 do 25°C. Najviše dnevne temperature od 30 do 34°C.

I petak donosi pretežno sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Ipak, u noći i rano ujutro na sjeveru Dalmacije i nad otvorenim morem može biti slabih pljuskova. Ujutro burin, popodne će biti umjerenog, a na udare i pojačanog sjeverozapadnjaka. Bit će malo toplije, u najtoplijem dijelu dana većinom od 30 do 35°C.

U dane vikenda prevladavat će vedro. Vjetar će biti slab; noću burin, danju maestral. Zadržat će se vrlo toplo i vruće s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 28 do 33°C.