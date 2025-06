TJEDNA PROGNOZA Nema ni kiše ni oblaka na vidiku, stižu prave ljetne temperature, ali i sparina

Ulaskom u lipanj klimatološki smo zakoračili u ljeto. Svibanj iza nas, usprkos neobičnoj toplini na početku, završio je savršeno u granicama temperaturnog prosjeka, dok je u unutrašnjosti zemlje bio malo hladniji od prosjeka. Što se tiče oborina, veći dio sjeverne i srednje Dalmacije zabilježio je više oborina od prosjeka, a tek dio južne Dalmacije, osobito oko Lastova, manje. No, kada se gledaju sva tri mjeseca, klimatološko proljeće je posvuda bilo toplije od prosjeka, ali i kišovitije.

Za razliku od subote, Dalmacija jučer nije bila najtoplija u zemlji. Najviše dnevne temperature zraka bile su od 25 do 29°C, a još toplije je bilo u unutrašnjosti. More je većinom od 20 do 22°C.

Sinoptička situacija nad našim dijelom Europe se stabilizirala pa će osobito u Dalmaciji ovoga tjedna biti stabilno i toplo.

Danas će biti pretežno sunčano. Na moru će zapuhati jugo koje će jačati prema kraju dana, ali će biti jače na sjevernom Jadranu nego južnom. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 15°C, uz obalu i na otocima od 17 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 24 do 29°C.

U utorak pretežno ili djelomično sunčano i suho. Puhat će umjereno, na moru prolazno i pojačano jugo, slabit će prema kraju dana. Jutarnje temperature u blagom porastu, najviše dnevne većinom od 23 do 28°C.

Srijeda će biti vedra uz slab dnevni vjetar; noću burin, danju maestral. Najviše dnevne većinom od 25 do 31°C.

U četvrtak, petak, subotu i nedjelju pretežno vedro. Vjetar većinom slab; noću burin, danju maestral, jedino je u petak na moru moguće prolazno slabo jugo. Bit će vrlo toplo i vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 26 do 32°C.