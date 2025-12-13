Tip pio osam energetskih pića dnevno. Posljedice su katastrofalne

Zdrav 50-godišnjak iz Ujedinjenog Kraljevstva doživio je težak moždani udar, a liječnici su kao uzrok identificirali njegovu šokantnu svakodnevnu naviku - ispijanje osam limenki energetskih pića. Ovaj slučaj, detaljno opisan u časopisu BMJ Case Reports, služi kao dramatično upozorenje na opasnosti prekomjerne konzumacije popularnih napitaka.

Muškarac, čiji identitet nije otkriven, potražio je liječničku pomoć nakon što je osjetio utrnulost i slabost na lijevoj strani tijela te probleme s ravnotežom. Dijagnosticiran mu je ishemijski moždani udar, uzrokovan začepljenjem krvnih žila u dijelu mozga odgovornom za osjetila i kretanje. Također je imao poteškoće s hodanjem, gutanjem i govorom, što su simptomi poznati kao ataksija.

Liječnike je posebno zabrinuo njegov krvni tlak koji je iznosio nevjerojatnih 254/150 mmHg, dok se zdravim smatra tlak niži od 120/80 mmHg, piše Index.

Šokantno priznanje i dugotrajne posljedice

Nakon što mu se tlak nije snizio ni uz lijekove, pacijent je priznao svoju naviku: pio je u prosjeku osam energetskih pića dnevno. To znači da je unosio gotovo 1300 miligrama kofeina, što je više od tri puta više od preporučene maksimalne dnevne doze od 400 mg.

Posljedice osjeća i godinama kasnije. "Očito nisam bio svjestan opasnosti koje mi je uzrokovalo pijenje energetskih pića", izjavio je istraživačima. "Ostala mi je utrnulost u lijevoj ruci i prstima, stopalu i nožnim prstima čak i nakon 8 godina."

Opasna kombinacija sastojaka

Stručnjaci već dugo upozoravaju da ovi napici mogu uzrokovati srčane probleme, tjeskobu, nesanicu i glavobolje, no problem nije samo u kofeinu. Autori studije navode kako kombinacija kofeina, visokog udjela šećera i stimulansa poput guarane i taurina značajno podiže broj otkucaja srca i krvni tlak.

"Hipoteza je da interakcija ovih drugih sastojaka, uključujući taurin, guaranu i ginseng, pojačava učinke kofeina, povećavajući rizik od moždanog udara kroz brojne mehanizme", objasnili su. Dok prosječno energetsko piće sadrži oko 80 mg kofeina, neka mogu imati i do 500 mg u jednoj porciji.

Poziv na strožu regulaciju

Ovi napici posebno su popularni među mlađom populacijom, pri čemu čak 64% pripadnika generacije Z redovito poseže za njima. Globalno tržište energetskih pića u stalnom je porastu, dosegnuvši gotovo 80 milijardi dolara 2024. godine, a predviđa se da će do 2030. narasti na 125 milijardi dolara.

Zbog toga autori studije pozivaju na strožu regulaciju prodaje i oglašavanja. "S obzirom na visoku stopu morbiditeta i mortaliteta povezanih s moždanim udarom i kardiovaskularnim bolestima te dobro dokumentirane štetne zdravstvene učinke pića s visokim udjelom šećera, predlažemo da povećana regulacija… i reklamne kampanje mogu biti korisne za buduće cerebrovaskularno i kardiovaskularno zdravlje našeg društva", zaključili su.