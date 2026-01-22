Tip ležao u zatvoru 38 godina zbog ubojstva koje nije počinio. Sad se traži pravi ubojica

Nud se nagrada od 20.000 funti za informacije koje bi dovele do hvatanja ubojice cvjećarke Diane Sindall, gotovo 40 godina nakon njezine smrti, a policija vjeruje da bi novi DNK dokazi konačno mogli identificirati počinitelja. Riječ je o slučaju o ubojici poznatom kao "Zvijer iz Birkenheada", piše Sky News.

Diane Sindall, 21-godišnja cvjećarka, silovana je i ubijena 1986. godine u brutalnom zločinu koji desetljećima proganja Merseyside. Radila je honorarno u pubu kako bi zaradila dodatni novac za svoje nadolazeće vjenčanje. Na povratku kući kasno navečer, njezin plavi Fiat kombi ostao je bez goriva. Nakon što je izašla iz vozila i nastavila pješice, napadnuta je, silovana i brutalno pretučena. Njezino tijelo pronađeno je sljedeći dan u jednoj uličici.

Obdukcijom je utvrđen prijelom lubanje, višestruki prijelomi čeljusti, ozljede grla, a nađeni su i tragovi ugriza. Desetljećima su istražitelji policije u Merseysideu vjerovali da su pronašli ubojicu. Za zločin je osuđen lokalni stanovnik Peter Sullivan, tada 30-godišnjak, koji je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin.

Prošle godine, Sullivan, koji sada ima 68 godina, pušten je na slobodu nakon što su novi testovi pokazali da se njegov DNK ne podudara s uzorcima sjemena prikupljenim na mjestu zločina. Do trenutka poništenja presude, Sullivan je u zatvoru proveo 38 godina, što se smatra najdužom sudskom pogreškom u povijesti Britanije.

Policija Merseysidea sada ponovno traga za ubojicom Diane Sindall. U suradnji s organizacijom Crimestoppers, ponudili su nagradu od 20.000 funti za svaku informaciju koja bi dovela do uhićenja i osude počinitelja.

"Sada imamo prednost poboljšanja u radu s DNK i identificirali smo profil muškarca"

Detektivka nadzornica Rachel Wilson iz policije Merseysidea objasnila je da napredak u DNK tehnologiji omogućuje novu priliku. "Davne 1986. godine, uzorak je prikupljen od Diane na mjestu zločina", izjavila je. "Sada imamo prednost poboljšanja u radu s DNK i identificirali smo profil muškarca iz tog uzorka", rekla je.

Wilson je dodala da je to postala "ključna linija istrage" za policiju. "Moramo identificirati kome pripada ovaj DNK profil", rekla je. Iako policija priznaje da je Dianin ubojica nakon gotovo 40 godina možda mrtav, službenici ostaju puni nade da ga mogu identificirati i donijeti pravdu obitelji Sindall nakon toliko desetljeća.