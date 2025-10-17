Tinel zatvara poglavlje: Nakon sedam godina i 70 događaja, digitalna zajednica ide na zasluženu pauzu

Ono što je prije nekoliko godina započelo kao mala ideja u uredu Locastica, preraslo je u jedno od najprepoznatljivijih okupljanja digitalne zajednice u Dalmaciji – Tinel. Tijekom svog trajanja, Tinel je okupio više od tisuću sudionika, znatiželjnih i strastvenih ljudi koji dijele ljubav prema tehnologiji, inovacijama i razmjeni znanja.

U više od 70 događaja – među kojima su bila 63 meetupa, 7 radionica i 4 Open konferencije – Tinel je ugostio stručnjake iz raznih područja, od razvoja softvera do dizajna i marketinga, a sve to na jedinstvenim lokacijama poput tvrđave Klis i Salone.

No, kako ističe Locastic tim u objavi na društvenim mrežama, ono što je Tinel činilo posebnim nije bila samo produkcija ni teme, već zajednica koja se stvorila oko njega.

“Svima koji su nam se ikada pridružili, postavili pitanje, održali predavanje, podijelili ideju uz piće ili jednostavno došli poslušati – hvala vam”, poručuju organizatori.

Posebnu zahvalnost uputili su partnerima i sponzorima koji su projekt podržavali od samog početka – među njima Digitalnoj Dalmaciji, kao i Bokamorri, Biberonu i LAB Split Craftu, koji su, kako kažu, oblikovali iskustvo “više nego što misle”, s više od tisuću pizza, sedamdeset torti i dvije i pol tisuće litara piva.

“Svi koji su ikada pokrenuli događaj znaju koliko je teško održati ga – ostati motiviran, održavati energiju i strast. Zato smo nevjerojatno ponosni što je Tinel trajao ovako dugo”, dodaju iz Locastica.

Za sada Tinel odlazi na pauzu. Hoće li se vratiti u novom obliku ili inspirirati nešto sasvim drugo, ostaje otvoreno.

“Možda će se Tinel vratiti, možda neće – ali jedno je sigurno: duboko smo zahvalni svima koji su bili dio ove priče.”