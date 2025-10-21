Tijelo žene (33) ležalo u stanu više dana. Živjela je s članom obitelji koji je poznat javnosti

Policija je u neboderu u karlovačkoj gradskoj četvrti Grabrik u ponedjeljak u večernjim satima pronašla mrtvo tijelo 33-godišnje žene. Budući da je na mjestu događaja tijekom večeri proveden policijski očevid te je naložena obdukcija tijela preminule, očito je da se sumnja na nasilnu smrt, iako to u policijskom priopćenju nije izrijekom navedeno. Također, nije navedena ni sumnja na mogućeg počinitelja kaznenog djela.

- Temeljem zaprimljene dojave, policijski službenici sinoć su u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje. Na mjestu događaja proveden je očevid, a slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja", izvijestila je šturo Policijska uprava karlovačka.

Neslužbeno se doznaje da je djevojka živjela s bliskim članom obitelji te da su njihove svađe godinama bile gotovo svakodnevne. Navodno je ona bila problematičnog ponašanja. Upravo ta bliska osoba prijavila je smrt policiji. U tom trenutku bila je nesuvisla i u teškom psihičkom rastrojstvu. Policiju je, kako doznajemo, na mjestu događaja, u njihovom zajedničkom stanu, zatekao strašan prizor, tim više što je, prema prvim informacijama, tijelo tamo ležalo više dana, piše Jutarnji list.

Bliski član obitelji preminule djevojke poznat je karlovačkoj javnosti, ta je osoba bila dugi niz godina na čelu jedne državne ustanove u Karlovcu. Doznajemo da je u ovom trenutku hospitalizirana te da policija, s obzirom na teško stanje, s njom ne može uspostaviti racionalan kontakt. Koliko će to utjecati na istragu, u ovom trenutku je teško reći.

Materijalni tragovi te rezultati obdukcije možda će policiji biti jedini tragovi na kojima će morati objasniti detalje užasa i do kraja razjasniti je li se radilo o nasilnom kaznenom djelu, odnosno je li 33-godišnjakinja ubijena ili je smrt nastupila kao posljedica nesretnog događaja.