"Tihi" simptomi povišenog šećera u krvi koji se često zanemaruju

Upravo zato važno je prepoznati tihe signale koje tijelo šalje, jer što se problem ranije otkrije, lakše ga je kontrolirati i spriječiti ozbiljne posljedice.

Jedan od prvih i najčešće zanemarenih simptoma povišenog šećera u krvi jest stalna, pojačana žeđ. Iako mnogi osjećaj žeđi povezuju s vremenom, tjelesnom aktivnošću ili stresom, uporna potreba za unosom tekućine može biti znak da se u organizmu događa nešto ozbiljnije.

Kada je razina glukoze u krvi previsoka, bubrezi nastoje izbaciti višak putem mokraće. To dovodi do učestalog mokrenja, što zatim izaziva dehidraciju i potrebu za još više tekućine. Ako uz žeđ primjećujete i često mokrenje, to je jasan znak da biste trebali provjeriti šećer u krvi, prenosi N1.

Ostali rani simptomi koje ne treba ignorirati:

učestalo mokrenje

pojačana glad

zamućen vid

glavobolja

Ako se stanje ne prepozna i ne liječi, mogu se javiti i ozbiljniji znakovi:

kronični umor

sporo zacjeljivanje rana

neobjašnjiv gubitak tjelesne težine

Ako se povišeni šećer u krvi ne drži pod kontrolom, s vremenom može uzrokovati ozbiljna oštećenja organa i tjelesnih sustava. Kratkoročno može doći do opasnih poremećaja u ravnoteži organizma, dok dugoročno prijete bolesti srca, oštećenja bubrega, gubitak vida i problemi s živčanim sustavom.