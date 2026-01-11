Thompsonovi hitovi se 'orili' na vjenčanju Buljovog sina. Pogledajte atmosferu

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj jučer je bio u posebnoj ulozi. Naime, kao ponosni otac oženio je svog prvorođenca Nediljka. Kako smo već ranije pisali, Bulj je za snahu dobio mladu Mostovku Piu Cvitković.

Mladenci su bračne zavjete izrekli u svetištu Crkva Gospe Sinjske, nakon čega se slavlje nastavilo u Hotel Alkar. Na svadbi se okupio velik broj uzvanika, među kojima su bili članovi obitelji i prijatelji.

Za dobru atmosferu tijekom večeri bila je zadužena popularna grupa Piromani, koja je rasplesala okupljene. Poseban trenutak večeri nastao je tijekom izvođenja hitova Marko Perković Thompson, kada je u dvorani zavladao pravi delirij.

Kako je izgledala atmosfera na slavlju i kako su gosti reagirali na glazbeni vrhunac večeri, pogledajte u nastavku.