Thompsonova nećakinja zabljesnila u dvije vjenčanice, atmosfera planula kad su zapjevali on i Bulić

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković, izrekla je sudbonosno "da" plesaču Ivanu Jarncu, a atmosferu s vjenčanja podijelila je i na Instagramu.

Za svoj veliki dan odabrala je dvije haljine. Prva je bila klasična bijela vjenčanica romantičnog stila – korzetirani gornji dio bez naramenica sa srcolikim dekolteom, čipkasti rukavi do zapešća i raskošna voluminozna suknja od čipke koja je cijelom izdanju dala elegantan ton.

Tijekom prvog plesa mladenka je skinula čipkastu suknju i otkrila drugu, modernu mini haljinu s resicama koje su pratile ritam plesa, unoseći razigranost i dozu glamura u slavlje.

Glazbeni dio večeri obilježio je i emotivan trenutak. Lejdin stric Marko zapjevao je svoj veliki hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", dok su mladenci zagrljeni plesali. Uz njega je nastupio i Mate Bulić, izvevši popularnu pjesmu "Igraj, Mare, prašina se diže".