Thompsonova kći zvijezda je novog filma. Osim obitelji ponosan je i Mate Bulić

Marko Perković Thompson i supruga Sandra imali su poseban razlog za ponos na premijeri filma “Diva” u Mostaru. Naime, u jednoj od uloga pojavljuje se i njihova 18-godišnja kći Diva Marija, kojoj je ovo ujedno i glumački debi.
Mlada Diva nosi ime po povijesnom liku Dive Grabovčeve, a upravo je Diva Grabovčeva glavna junakinja filma, koju tumači Ornela Vištica, dok Thompsonova kći igra pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu Dive.
Film je ranije predstavljen i na uglednom filmskom marketu Marche du Film u Cannesu, a uz Ornelu Višticu i Divu Mariju u njemu glume i Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Ivan Šagolj, Valentin Perković i brojni drugi.
Premijeru u Mostaru nije propustio ni obiteljski prijatelj Mate Bulić, koji je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Divom te joj uputio emotivnu poruku:
„Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu ‘Diva’. Uživali smo, a tebe, mila moja, očekuje velika karijera. Bravo! Vole te tvoji Bulići.“
