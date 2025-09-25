Thompson uskoro stiže u još jedan hrvatski grad. Planiraju se dva koncerta?

Marko Perković Thompson stiže u Osijek i to u dvoranu Gradski vrt krajem studenog gdje će održati zasigurno dva spektakularna koncerta.

Kako neslužbeno saznaje SiB, Thompson će održati najmanje dva koncerta, a barata se s dva datuma i to 21. i 22. studenog pred zasigurno krcatom dvoranom.

Sama potvrda koncerta očekuje se uskoro, a upit o koncertu poslali su i menadžmentu pjevača koji su ranije bili suzdržani u potvrdi.

Podsjetimo, Thompson je zasigurno trenutno izvođač broj jedan na području Hrvatske, a dojmovi s dva ljetna koncerta još se nisu slegnuli.

Ranije najave govorile su pak kako bi se koncert mogao dogoditi na osječkom sportskom aerodromu ili čak na stadionu Gradski vrt, ali se pjevač odlučio na nešto skromniju varijantu.

Ipak, očekuje se prava jagma za ulaznicama pa ne bi čudilo ukoliko se naknadno dogovori još koji datum.