Thompson objavio snimku pjesme koju je pjevao pred 504 tisuće ljudi

Marko Perković Thompson, kako je ranije najavio, objavio je snimku izvedbe pjesme Ravnoteža sa svog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Obožavatelji snimku mogu pogledati na njegovom službenom YouTube ili Facebook kanalu.

"Dragi prijatelji, donosimo vam nezaboravni trenutak sa spektakularnog Thompsonovog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu – uz moćnu izvedbu pjesme Ravnoteža. A ovo je tek zagrijavanje… uskoro vam donosimo video cijelog koncerta!", poručio je Thompson.

Inače, Ravnoteža je jedna od omiljenih pjesama među Thompsonovim obožavateljima s albuma Hodočasnik, koji je objavljen u lipnju ove godine. Prije nekoliko dana Thompson je na Facebooku objavio stihove pjesme, što su neki protumačili kao odgovor kritičarima, s obzirom na to da su upravo riječi jedan od razloga popularnosti ove pjesme.

Stihovi glase ovako:

Vidim gdje god krenem prašina se digne

Uvijek neki glasnik prije mene stigne

Je l' to moje note ruše ravnotežu

Il' je problem što nas isti snovi vežu

Pjesmo moja golubice mira

Čini mi se nekad kad te sviram

Ko da s tobom u osinjak diram

Kad zapjevam partija mi sudi

Neka sudi, pjevat ćemo ljudi

Ne boj se rogova ni lažnih bogova

Što nam mogu lanjski snjegovi

Ne boj se tragova, ričućih lavova

Šta će crni oblak planini

Pucaj druže nisi ni zadnji ni prvi

U Bojnu Čavoglave rođenu u krvi

Žao mi što ne znaš koliko je sreće

Domovina kad ti venama poteče

Originalna audio verzija pjesme na YouTubeu ima skoro 3 milijuna pregleda. Tekst pjesme potpisuju Marko Perković Thompson i Nenad Ninčević. Aranžman su zajednički napravili Thompson i Ante Padovan, dok je za produkciju zaslužan sam Thompson.

Pjesma Ravnoteža dobila je dodatnu medijsku pozornost kada ju je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković citirao tijekom glasanja o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića za izbor predsjednice Vrhovnog suda. Jandroković je reagirao citatom "Kad zapjevam partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi" na izjavu zastupnika Arsena Bauka o političkom utjecaju na sudstvo, piše Index.

Najveći koncert (po broju prodanih karata)

Podsjetimo, nakon održanog koncerta u Zagrebu, na kojem je prema riječima organizatora, bilo više od 504 tisuće ljudi, Thompson je nastupio i u Sinju. Za taj koncert bilo je prodano 150 tisuća ulaznica.