Thompson najavio veliko iznenađenje za fanove

Večeras

Marko Perković Thompson obradovao je svoje obožavatelje najavom posebnog iznenađenja, koje je otkrio putem svojih službenih profila na društvenim mrežama.

"Večeras u 19:00 premijera pjesme Ravnoteža sa Zagrebačkog hipodroma! Pratite na CMC TV-u ili na službenom YouTube i Facebook kanalu Marka Perkovića Thompsona", objavio je pjevač.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

 

Ravnoteža je jedna od zapaženijih pjesama s njegovog novog albuma Hodočasnik, a izvedbu možete pogledati i poslušati u nastavku.

 

