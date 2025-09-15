Teško ozlijeđen motociklist

​Jučer, 14. rujna u 11.05 sati u Šibeniku na državnoj cesti D8 dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja državne ceste D8 i ulice Ivana Meštrovića, na kojem se prometom upravlja prometnim svijetlima semaforima, prilikom skretanja u lijevo nije propustio vozilo koje dolazeći iz suprotnog smjera zadržava smjer svojeg kretanja, uslijed čega dolazi do sudara desnog bočnog dijela njegovog vozila i prednjeg dijela motocikla njemačkih nacionalnih oznaka, kojim je upravljao 61-godišnji državljanin Njemačke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku 61-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 35-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.