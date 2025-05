Teško je vjerovati: Već ovog vikenda dosežemo tridesetice, sunčanim danima ne vidi se kraj

Dugi niz nestabilnih i hladnijih dana od prosjeka završio je jučerašnjim danim. Tako je u četvrtak u cijeloj Dalmaciji palo barem malo kiše, najviše u Blatu na Cetini, 11 litara po kvadratnom metru. Fronta i ciklona se na duže vrijeme udaljuju od našeg područja, što će značiti početak sasvim drugačije sintetičke situacije nad našim dijelom Europe. To znači da će biti stabilno i da će postupno biti sve toplije, osobito u drugom dijelu sljedećeg tjedna. Svi oni koji planiraju iskoristiti produženi vikend, vrijeme će apsolutno biti na njihovoj strani.

Nedjelja je i prvi dan lipnja, prvog mjeseca klimatološkog ljeta.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura koja će na otvorenom moru popodne okrenuti na tramontanu kada može imati vrlo jake udare. Vjetar će navečer posvuda biti u slabljenju. Minimalne jutarnje temperature zraka od 7°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 19°C ponegdje uz obalu. Najviše dnevne temperature od 22 do 27°C.

Subota donosi pretežno vedro i suho vrijeme. Još ujutro slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, nešto jači popodne na otvorenom moru. Jutarnje temperature bit će u manjem padu, najviše dnevne u porastu, većinom od 24 do vrućih 31°C ponegdje na jugu.

Nedjelja će biti vedra. Noću slaba bura, danju slab maestral. Jutarnje temperature zraka u laganom porastu, najviše dnevne temperature većinom od 22 do 28°Cetini

Sunčano će biti veći dio sljedećeg tjedna, jedino je u četvrtak i petak biti promjenjive naoblake. Bit će postupno toplije, a u dijelu Dalmacije temperature će od srijede dosezati ili malo prelaziti vrućih 30 stupnjeva Celzijusovih.