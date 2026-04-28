Teški recidivist 'pao' u policijskoj kontroli u Šestanovcu

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana 64-godišnjem vozaču kojeg su policijski službenici Policijske postaje Omiš zaustavili u nedjelju, 26. travnja 2026. godine oko 19:25 sati na području Šestanovca.

Kontrolom je utvrđeno kako upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo kojom kategorijom, a pritom je bio i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,74 g/kg.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja koji je u posljednje tri godine već dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i vožnje bez položenog ispita.

Kako bi se spriječilo daljnje činjenje prekršaja, vozač je isključen iz prometa, uhićen, a vozilo mu je oduzeto.

U žurnom postupku doveden je na sud, kojem je predloženo određivanje zadržavanja, kazne zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije na 12 mjeseci te trajno oduzimanje automobila.

Nakon odluke suda, vozač je predan u zatvor, a konačna odluka o odgovornosti bit će donesena u nastavku postupka.