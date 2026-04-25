Close Menu

TEŠKE OPTUŽBE Poznati MMA borac uhićen zbog sumnje na nasilje nad maloljetnom kćeri

Borac pod istragom zbog nasilja

Brojni američki mediji specijalizirani za MMA prenose kako je u srijedu uhićen Tim Means. Radi se o 42-godišnjem američkom MMA borcu velter kategorije. Means je dosad odradio čak 52 profesionalna MMA nastupa (33-17-1, 1 NC), od čega 30 pod okriljem UFC-a (15-14-0, 1 NC), vodeće svjetske MMA organizacije.

Prema javno dostupnim spisima okruga Bernalillo, Means je uhićen zbog zlostavljanja djeteta. Ured šerifa okruga Bernalillo zasad nije odgovorio na upite portala MMA Junkie o dodatnim informacijama, ali Albuquerque Journal donosi nekoliko detalja iz same prijave, piše Fight site.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema izvješću, Meansova 17-godišnja kći prijavila je UFC-ova borca zbog sukoba koji je nastao oko kućanskih poslova. Meansa se tereti da je svoju kćer udario glavom, a potom ju je zgrabio za vrat. Njegova kći također navodi da ju je otac pogodio krumpirom u lice te da je primila i udarac šakom u glavu. Navodno su zabilježeni vidljivi tragovi ruku i crvenilo na vratu kod Meansove kćeri, a upućuje se i na crvenilo na licu koje bi trebalo biti dokaz udarca u lice.

Lokalni medij KOAT navodi da su dobili informaciju kako je Means priznao da je doista došlo do prepirke između njega i 17-godišnjakinje, ali ističe da je upotrijebio silu tek kada se morao obraniti od napada svoje kćeri koja ga je navodno pokušavala udariti.

Means je u petak pušten na slobodu, ali u nadolazećem razdoblju čeka ga suđenje, nakon što se utvrde okolnosti i obrana bude spremna iznijeti dokaze. Naravno, postoji mogućnost i da Meansova kći povuče tužbu. U svakom slučaju, ova prijava baca ljagu na Meansovo ime, a na njemu je da dokaže svoju nevinost. Nasilje nad maloljetnom kćeri sramotan je čin, ako je do toga doista došlo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0