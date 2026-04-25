TEŠKE OPTUŽBE Poznati MMA borac uhićen zbog sumnje na nasilje nad maloljetnom kćeri

Brojni američki mediji specijalizirani za MMA prenose kako je u srijedu uhićen Tim Means. Radi se o 42-godišnjem američkom MMA borcu velter kategorije. Means je dosad odradio čak 52 profesionalna MMA nastupa (33-17-1, 1 NC), od čega 30 pod okriljem UFC-a (15-14-0, 1 NC), vodeće svjetske MMA organizacije.

Prema javno dostupnim spisima okruga Bernalillo, Means je uhićen zbog zlostavljanja djeteta. Ured šerifa okruga Bernalillo zasad nije odgovorio na upite portala MMA Junkie o dodatnim informacijama, ali Albuquerque Journal donosi nekoliko detalja iz same prijave, piše Fight site.

Prema izvješću, Meansova 17-godišnja kći prijavila je UFC-ova borca zbog sukoba koji je nastao oko kućanskih poslova. Meansa se tereti da je svoju kćer udario glavom, a potom ju je zgrabio za vrat. Njegova kći također navodi da ju je otac pogodio krumpirom u lice te da je primila i udarac šakom u glavu. Navodno su zabilježeni vidljivi tragovi ruku i crvenilo na vratu kod Meansove kćeri, a upućuje se i na crvenilo na licu koje bi trebalo biti dokaz udarca u lice.

‼️Former UFC fighter Tim Means has been arrested on a child abuse charge Police accuse Tim Means of punching his own teenage daughter. “There was blood on and in her nose where she was head butted and several red marks indicated she was hit in the face and on her cheek.” pic.twitter.com/06ySMNnEXw — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) April 25, 2026

Lokalni medij KOAT navodi da su dobili informaciju kako je Means priznao da je doista došlo do prepirke između njega i 17-godišnjakinje, ali ističe da je upotrijebio silu tek kada se morao obraniti od napada svoje kćeri koja ga je navodno pokušavala udariti.

Means je u petak pušten na slobodu, ali u nadolazećem razdoblju čeka ga suđenje, nakon što se utvrde okolnosti i obrana bude spremna iznijeti dokaze. Naravno, postoji mogućnost i da Meansova kći povuče tužbu. U svakom slučaju, ova prijava baca ljagu na Meansovo ime, a na njemu je da dokaže svoju nevinost. Nasilje nad maloljetnom kćeri sramotan je čin, ako je do toga doista došlo.