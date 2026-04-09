Teška prometna nesreća: Dijete palo s električnog romobila, teško je ozlijeđeno

​U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer, 8. travnja oko 17.40 sati u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade u Šibeniku teže je ozlijeđeno dijete.

Nesreća se dogodila kada je dijete prije navršenih 14 godina upravljalo električnim romobilom, koristeći zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje, kolnikom ulice iako je bilo dužno kretati se površinom namijenjenom za kretanje pješaka, odnosno uzdignutim betonskim nogostupom. Izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja nije prilagodilo brzinu kretanja električnog romobila osobinama ceste te stanju vozila, uslijed čega je izgubilo nadzor nad upravljačem električnog romobila te palo na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku djetetu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju.

Kako dijete mlađe od 14 godina ne odgovara za počinjeni prekršaj, zbog propusta dužnosti skrbi, za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama odgovarat će roditelj.