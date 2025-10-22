Teška prometna nesreća autocesti: Obustavljen promet, po ozlijeđene stigao helikopter

- Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba - kazala je za 24 sata čitateljica koja je snimila prometnu nesreću na A3 u blizini čvora Rugvica. Prometna nesreća dogodila se u srijedu u jutarnjim satima. Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da je u prometnoj nesreći ozlijeđeno četvero ljudi. U sudaru su sudjelovali auto i teretno vozilo.

Prometna nesreća se dogodila oko 07:20 sati. Iz HAK-a su također obavijestili građane o prometnoj nesreći.

- Prometna nesreća na autocesti A3 na 50+000 km između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica na kolniku u smjeru Bregane - stoji na HAK-u.

Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba te da se provodi očevid.

VIDEO pogledajte OVDJE.