Teška nesreća u Hrvatskoj, prevrnuo se traktor. Jedna osoba poginula

Teška nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se jučer u popodnevnim satima u mjestu Ilovačak na glinskom području, izvijestila je policija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do tragedije je došlo kada je 68-godišnjak upravljao traktorom s priključenim radnim strojem. Prilikom vožnje nizbrdicom u voćnjaku, traktor je proklizao i prevrnuo se, pri čemu je prikliještio nesretnog muškarca.

Od težine zadobivenih ozljeda 68-godišnjak je preminuo na mjestu događaja. Policija je obavila očevid, a o nesreći slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.