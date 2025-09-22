Teška nesreća u Hrvatskoj: Naletio na medvjeda u tunelu, policajci izvadili pištolje

U tunelu Plasina na autocesti A1 u smjeru Zagreba oko ponoći je došlo do prometne nesreće u kojoj je teretno vozilo naletjelo na medvjeda, potvrdila je PU ličko-senjska. Životnja je uginula brzo nakon toga.

Dojava o nezgodi zaprimljena je u 00.12 sati, netom nakon što je medvjed uočen i poslano upozorenje za vozače. Prema pisanju 24sata, medvjed je prešao zaštitnu ogradu na strani Otočca te ušao u tunel iz suprotnog smjera.

Čitateljica koja se zatekla u tunelu ispričala je da je policija stigla taman kad je prolazila, a policajci su izvadili pištolje jer nisu znali što ih čeka. Nesretnoj životinji, međutim, nije bilo spasa.

Iz policije su priopćili da su obavili razgovor s vozačem te da su izdali prekršajni nalog za Hrvatske autoceste.