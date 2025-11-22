TEŠKA NESREĆA NA A1 Automobil se zapalio nakon sudara s vozilom saniteta i autobusom, više ozlijeđenih

U petak, 21. studenog u 21.22 sati na autocesti A-1, kod čvora Rovanjska, u smjeru Splita, vozač u dobi od 46 godina upravljao je automobilom varaždinskih registarskih oznaka u kojem su se nalazile dvije putnice u dobi od 46 i 33 godine, priopćila je PU zadarska.

Dolaskom do autobusa splitskih registarskih oznaka koji se nalazio na kolniku zaustavljen zbog zabrane prometa preko Masleničkog mosta, 46-godišnjak vozilom obilazi zaustavljen autobus bez da se prethodno uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, pri čemu na stražnji dio automobila varaždinskih registarskih oznaka nalijeće vozilo sanitetskog prijevoza zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 61-godišnjak dok se u vozilu nalazilo dvoje putnika, 42-godišnjakinja i 77-godišnjak.

Uslijed udara automobil varaždinskih registarskih oznaka udara u zaštitnu ogradu gdje dolazi do zapaljenja vozila, a vozilo saniteta se odbija i udara u prednji dio autobusa.

Zbog pružanja daljnje liječničke pomoći u Opću bolnicu Zadar prevezeni su vozač i dvije putnice iz varaždinskog automobila te putnici iz vozila sanitetskog prijevoza zadarskih registarskih oznaka.

Liječničkim pregledom vozaču u dobi od 46 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju. Kod drugih ozlijeđenih osoba okvalificirane su lake tjelesne ozljede.

Požar na vozilu varaždinskih registarskih oznaka ugasili su vatrogasci.

Od 21.25 sati do 23.20 sati od izlaza s A-1 do ulaza na A-1 promet je bio zatvoren te se odvijao se preko čvora Rovanjska.