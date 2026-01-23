Teška nesreća, jedna osoba poginula. U pitanju je hrvatski državljanin i vozač kamiona. Evo što javljaju u Italiji...

J.K. (30), hrvatski državljanin i vozač kamiona, preminuo je u Italiji nakon teške nesreće na radu u mjestu Dovera, u pokrajini Cremona. Stradao je u srijedu poslijepodne, kada je tijekom istovara kukuruza došlo do tragedije u kojoj je zatrpan velikom količinom zrna, javlja Milano Today.

Prema prvim informacijama iz istrage, Križanec je najprije zadobio ozljede nakon što ga je udarila kiper-rampa kamiona koji je istovarivao. Uslijed tog incidenta, završio je u prostoru gdje se nalazila velika masa kukuruzne granjaže unutar silosa, koja se potom obrušila i potpuno ga zatrpala.

Istraga bi trebala razjasniti točan slijed događaja

Nesreća se dogodila na imanju Cascina Santa Rita, na adresi Via Antonio Barni 18, oko 14.30 sati. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a regionalna služba za hitne intervencije (AREU) poslala je tri tima u najvišem stupnju žurnosti, uključujući vozilo hitne pomoći, ambulantu i helikopter.

Teško ozlijeđeni 30-godišnjak helikopterom je prevezen u bolnicu Papa Giovanni XXIII u Bergamu, no unatoč naporima liječnika, preminuo je istoga poslijepodneva, piše Milano Today.

Na terenu su, uz medicinsko osoblje, bili i karabinjeri iz Creme koji su obavili očevid i prikupljali informacije kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Istraga bi trebala razjasniti točan slijed događaja te eventualne propuste u sigurnosnim procedurama tijekom rada u silosu.