Tenisač za kojeg nitko nije čuo izbacio Novaka Đokovića

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Novak Đoković, šokantno je poražen u polufinalu Mastersa u Šangaju. Bolji od njega bio je Valentin Vacherot, 204. igrač svijeta iz Monaka, koji je slavio s 6:3, 6:4 u dva seta i plasirao se u finale!

Đoković je u ovaj meč ušao kao apsolutni favorit, no 26-godišnji Vacherot priredio je najveću pobjedu u svojoj karijeri i izazvao iznenađenje kakvo se rijetko viđa na ovoj razini turnira, piše Gol.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve je krenulo dobro, a onda potpuni preokret

Novak je odmah na startu meča napravio break i poveo 1:0, ali se Vacherot ekspresno vratio. Do kraja seta igrao je gotovo bez greške – sigurni servisi, agresivan pristup i pametno građenje poena donijeli su mu vodstvo 5:3, a potom i osvajanje seta.

U drugom setu Đoković je pokušavao pronaći ritam, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti suparnika. Najduži gem meča pripao je Novaku, ali ključni trenutak dogodio se u devetom gemu kada je Vacherot ponovno oduzeo servis Đokoviću i zatim rutinski odservirao za meč.

Senzacija o kojoj će se pričati

Valentin Vacherot nije poznato ime u svijetu tenisa – ali to bi se moglo promijeniti nakon današnjeg trijumfa. Pobijediti Đokovića u polufinalu Masters turnira, bez izgubljenog seta, u trenutku kada je Srbin lovio novu veliku titulu – to je nešto što će ostati zapisano u povijesti.

U drugom polufinalu sastaju se Daniil Medvedev i Arthur Rinderknech, a finale sada odjednom izgleda potpuno otvoreno.