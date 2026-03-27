Televizija Jadran i dalje će prenositi sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Grad će to platiti nešto više od 22.000 eura

Grad Split donio je zaključak o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za uslugu televizijskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća. Prema odluci gradonačelnika Tomislava Šute, posao je dodijeljen tvrtki Televizija Jadran d.o.o. iz Splita.
Odabrana ponuda iznosi 22.750 eura s PDV-om, a riječ je o postupku jednostavne nabave koji je provelo stručno povjerenstvo naručitelja u sastavu Marijana Kirevski i Katarina-Nataša Merćep.
Ugovor nakon objave odluke
Kako je navedeno u zaključku, ugovor između Grada Splita i odabranog ponuditelja bit će sklopljen nakon objave odluke na internetskim stranicama Grada, pri čemu žalba nije dopuštena.
Podsjetimo, spomenuta lokalna televizija već godinama prenosi sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, a tijekom sjednice prijenos uživo uvijek je dostupan na njihovu YouTube kanalu, ali i na društvenim mrežama.