Televizija Jadran i dalje će prenositi sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Grad će to platiti nešto više od 22.000 eura

Grad Split donio je zaključak o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za uslugu televizijskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća. Prema odluci gradonačelnika Tomislava Šute, posao je dodijeljen tvrtki Televizija Jadran d.o.o. iz Splita.

Odabrana ponuda iznosi 22.750 eura s PDV-om, a riječ je o postupku jednostavne nabave koji je provelo stručno povjerenstvo naručitelja u sastavu Marijana Kirevski i Katarina-Nataša Merćep.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ugovor nakon objave odluke

Kako je navedeno u zaključku, ugovor između Grada Splita i odabranog ponuditelja bit će sklopljen nakon objave odluke na internetskim stranicama Grada, pri čemu žalba nije dopuštena.

Podsjetimo, spomenuta lokalna televizija već godinama prenosi sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, a tijekom sjednice prijenos uživo uvijek je dostupan na njihovu YouTube kanalu, ali i na društvenim mrežama.