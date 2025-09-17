Tatjana Jurić o kući u Dalmaciji: "Već 6 godina čeka obnovu, uvijek fali jedan papir"

Voditeljica Tatjana Jurić javila se iz mjesta Dubravice kod Skradina. Pokazala je obiteljsku kuću u tom mjestu koju je kupila 2019. godine, a kojoj je od milja dala ime "kuća mame Dragice".

Kuća, kaže voditeljica, već godinama čeka obnovu, a nalazi se odmah pokraj tatine rodne kuće.

"Lijepa moja kućica. 'Mamina'. Naša! Čeka na obnovu već šestu godinu jer uvijek ti fali jedan papir. Sve je procedura, sve je komplikacija. Ali! Ne mogu oni zakomplicirati koliko je odlučnosti u meni. Obnovit ću je... pitanje je trenutka", napisala je Tatjana na Instagramu.

Kada je kupila tu kuću, rekla je da će "uskoro postati najljepša kamena kuća u Dalmaciji", prenosi Index.

Ljetuje u tatinoj kući

Tatjana svakoga ljeta posjeti očevu kuću kod Skradina. Ove je godine odlučila otići na neplaćeni godišnji odmor, a objasnila je svoju odluku. Na posao se vraća početkom listopada.

"Ne postoji neki poseban razlog, jednostavno sam osjetila da je vrijeme za otklon od svakodnevice koja nas uzme u žrvanj. Želim uhvatiti trenutak i družiti se sa svojima", ispričala je za Story.

"Mnogima je to danas, vidim po porukama koje mi stižu sa svih strana, neobično, a ja jednostavno svima odgovaram isto: želim zastati i napraviti otklon. Pa ima li što ljepše od toga da jednostavno možeš stati? S obzirom na brzi tempo života i dinamično okruženje u kojem svi živimo, mislim da je to uistinu i nužnost i privilegija", dodala je.

"Ekipa me zafrkavala da gdje ću i tko će raditi, ali onda smo se našalili da ćemo se više voljeti kad se opet okupimo! Na vrijeme sam im najavila svoje planove pa je sve bilo u redu. Pitali su kad se vraćam i poželjeli su mi dobar odmor", zaključila je.