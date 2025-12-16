Tamna čokolada mogla bi usporiti starenje

Znanstvenici s King’s Collegea u Londonu otkrili su da teobromin, prirodni spoj koji čokoladi daje karakterističan gorki okus, posjeduje svojstva koja mogu pomoći u očuvanju mladolikosti stanica i organa. Studija, objavljena prošlog tjedna u časopisu Aging, baca novo svjetlo na vezu između prehrane i dugovječnosti.

Tajna je u teobrominu

Teobromin je alkaloid, spoj biljnog podrijetla bogat antioksidansima s protuupalnim djelovanjem. Znanstvenici vjeruju da on utječe na regulaciju gena, što može imati dugoročne pozitivne učinke na zdravlje. Analiza je pokazala kako razine teobromina u krvi mogu biti povezane s biološkom dobi pojedinca, piše Index.

Biološka naspram kronološke dobi

Za razliku od kronološke dobi, koja jednostavno broji godine našeg života, biološka dob odražava stvarno stanje i starost naših stanica i organa. Na nju utječu brojni čimbenici poput genetike, načina života, okoliša i, kako se čini, prehrane - uključujući i unos kakaa.

U ovoj su studiji istraživači procjenjivali biološku dob promatrajući kemijske promjene na DNK i duljinu telomera. Telomeri su zaštitne "kapice" na krajevima naših kromosoma koje se starenjem skraćuju, a njihovo skraćivanje povezuje se s bolestima poput raka, dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja.

Obećavajući rezultati istraživanja

Analizirajući podatke oko 1600 sudionika iz dvije europske studijske skupine, znanstveni tim je utvrdio jasnu vezu: osobe s višim razinama teobromina u krvi imale su nižu biološku dob.

"Naša studija pronalazi veze između ključne komponente tamne čokolade i duljeg ostajanja mladim", izjavila je viša autorica studije Jordana Bell. "Iako ne kažemo da bi ljudi trebali jesti više tamne čokolade, ovo istraživanje nam može pomoći da shvatimo kako svakodnevna hrana može sadržavati tragove za zdraviji i dulji život."

Ranija istraživanja također su sugerirala da bi teobromin mogao štititi mozak od Alzheimerove bolesti te ublažiti štetu koju visoki kolesterol nanosi pamćenju i kognitivnim funkcijama.

Nije samo teobromin

Tim je testirao i druge tvari iz kakaa, no pokazalo se da je upravo teobromin najsnažnije povezan s razlikama u starenju. Ipak, znanstvenici istražuju djeluje li on samostalno ili u kombinaciji s drugim spojevima, poput polifenola. Polifenoli su snažni antioksidansi koji smanjuju upale, štite od oštećenja slobodnim radikalima i podržavaju zdravlje mozga.

"Ovo je vrlo uzbudljivo otkriće, a sljedeća važna pitanja su što stoji iza ove povezanosti i kako možemo dalje istražiti interakcije između prehrambenih metabolita i našeg epigenoma?", rekao je vodeći istraživač dr. Ramy Saad. "Ovaj pristup mogao bi nas dovesti do važnih otkrića u vezi sa starenjem, i šire, kod uobičajenih i rijetkih bolesti."

Upozorenje za ljubitelje čokolade

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci naglašavaju da pojačan unos tamne čokolade, nažalost, nije siguran put do usporavanja starenja. Osim korisnih tvari, čokolada sadrži i visoke razine šećera, masti i kalorija. Potrebno je provesti dodatna istraživanja prije nego što se mogu donijeti konkretni zaključci i dati prehrambene preporuke.