TALAČKA KRIZA U HAMBURGU Uletio na pistu i pucao: Evakuirano više od 3200 ljudi, otkazano 30-ak letova

Policija je cijelu noć pregovarala s muškarcem u Hamburgu, uz pomoć turskog prevoditelja, a pregovori se nastavljaju i danas. On je zatočio svoju kćer (4) u autu i želi s njom u Tursku avionom, doznaje BILD. Pozadina je očito spor oko skrbništva. U početku se govorilo da supruga, koja je policiji dojavila moguću situaciju, s njim ima dvoje djece, no to nije potvrđeno.

Policija je jutros izvijestila: “Otmičar želi razgovarati s nama, to je pozitivno". Zračna luka Hamburg napisala je na X (bivši Twitter) rano u nedjelju ujutro da se mogu očekivati ​​otkazivanja i kašnjenja tijekom dana.

Podsjetimo, zgrade terminala zračne luke u Hamburgu i nekoliko zrakoplova evakuirani su nakon što se naoružani muškarac s djetetom u automobilu dovezao na pistu, rekla je glasnogovornica zračne luke za dpa u subotu navečer.

Prema saveznoj policiji, naoružani muškarac je svojim vozilom probio aerodromsku ogradu oko 20 sati i dovezao se na stajalište zračne luke, pišu 24sata.

Imao je pištolj i već je dvaput pucao u zrak, rekao je glasnogovornik policije Thomas Gerbert. U međuvremenu je potvrđeno da je u automobilu i dijete. Muškarčeva supruga prethodno je kontaktirala policiju zbog moguće otmice djeteta, rekao je glasnogovornik. Na licu mjesta su jake policijske snage, s jedinicama raspoređenim u blizini vozila.

Evakuirano je preko 3200 ljudi, a otkazano tridesetak letova.