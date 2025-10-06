Tajna “dlakave” torte: Slastičarka iz Sinja iznenadila Majinog Šimu, feštalo se u Splitu na veliko

Splitski restoran u nedjelju navečer bio je ispunjen smijehom, glazbom i ljubavlju — Šime Elez, markantni 27-godišnji Splićanin i partner Maje Šuput, proslavio je rođendan u društvu obitelji, prijatelja i poznatih lica domaće scene.

Naravno, Maja je i ovoga puta zablistala — u crno-bijeloj elegantnoj haljini s visokim prorezom, dok je Šime odjenuo crnu košulju i bijele hlače, pa su zajedno izgledali poput modnog para s naslovnice. Atmosfera je bila vesela, uz vino, pjesmu i goste među kojima je bio i Jole.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najzabavniji trenutak večeri: torta s “posebnim potpisom”

Pažnju svih ukrala je torta koju je izradila mlada slastičarka Erika Šarić iz Sinja, poznata po svojim maštovitim i detaljno izrađenim slasticama koje često završe i na svadbama poznatih.

Ovaj put Erika je Maji i Šimi pripremila pravu poslasticu — tortu s njegovim likom na plaži i duhovitim natpisom:

“Dlake powered by Donje Ogorje.”

Torta je izazvala salve smijeha među uzvanicima, a Maja se nije mogla prestati smijati dok je Šime, u duhu šale, podigao majicu i pokazao “original” — svoja prepoznatljiva dlakava prsa koja su postala inspiracija za najzabavniji rođendanski poklon večeri.

“Kad slavimo, slavimo sa stilom”, napisala je Maja u opisu objave uz fotografije s proslave.

“Gospodin Savršeni” slavio s osmijehom i natpisom “Mr. Perfect”

Šime je na Instagramu objavio fotografije s proslave uz natpis: “Sad je moj red.” Time je uzvratio Majino slavlje od prije nekoliko tjedana, kada je pjevačica proslavila svoj 46. rođendan.

U objavama je pokazao detalje večere, dekoracije i svoj outfit, a posebno je privukla pažnju fotografija njegovih tenisica s natpisom “Mr. Perfect”, što su mnogi komentirali kao šarmantan dodatak njegovom rođendanskom stilu.

Maja i dalje nosi narukvicu “Tatarinova”

Oni s oštrijim okom primijetili su još jedan detalj — Maja je na ruci nosila zlatnu narukvicu s dijamantima ispisanim “Tatarinova”, koju joj je za 40. rođendan poklonio bivši suprug Nenad Tatarinov.

Podsjetimo, Maja je tada taj dar opisala kao “najljepši poklon svih vremena”, a narukvica i danas izaziva pažnju i brojne komentare njezinih pratitelja.

“Ali narukvica ‘Tatarinova’ je još tu”, napisao je jedan od obožavatelja u komentarima ispod fotografije.

Uz sve šale, glamur i iskrene emocije, Maja Šuput i Šime Elez ponovno su pokazali zašto su jedan od najomiljenijih parova domaće scene.

Njihove zajedničke fotografije zrače toplinom, duhovitošću i iskrenim veseljem — i, kako kaže Maja, “kad slavimo, slavimo sa stilom.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

af