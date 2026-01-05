Tajanstveni "posjetitelj" u Zagori: Vlasnik nadzorne kamere u čudu — što je to snimio?

Redakciji Dalmacije Danas javio se vlasnik vikendice iz dalmatinske Zagore (podaci poznati redakciji) koji nam je ustupio zanimljivu priču — i još zanimljivije snimke. Naime, njegova nadzorna kamera, postavljena uz objekt, već gotovo dvije godine povremeno bilježi pojavu neobičnog „bića“ ili objekta koji se pojavljuje noću.

Kako nam je ispričao, kamera je lovačkog tipa i opremljena je senzorima pokreta te infracrvenim snimanjem. Vlasnik tvrdi da je tijekom godina naučio prepoznati sve moguće okidače — od mačaka, ptica, paučine, insekata, do kapljica kiše i magle.

„Kamera ima i dnevno svjetlo. Kad ga se upali, objekt svijetli isto. Dakle, ništa se ne mijenja. Ništa poznato se ne ponaša ovako…“, kaže.

Prema njegovom iskustvu, „objekt“ se pojavi najčešće između 21:30 i 23 sata — iako ne svaki put. Posebno ga zbunjuje što kamera vrlo često uopće ne registrira pokret, premda bi prema udaljenosti i veličini (procjenjuje 15–20 cm) to bilo teško izbjeći.

„Imamo par snimaka di se kamera aktivirala na isti objekt, iako je udaljen 30–40 metara. U većini drugih slučajeva — ništa“, kaže.

Još jedna stvar koju je uočio — „biće“ ili „pojava“ ne baca sjenu.

„Na snimkama se iza njega i dalje vidi granje i lišće. Kao da je prozirno“, objašnjava.

Najnovija snimka, kaže, posebno ga je zaintrigirala jer kamera uredno reagira na pticu koja prolijeće ispred objektiva — dok se tajanstveni objekt pojavljuje znatno dalje i opet ostaje bez reakcije senzora.

I dok vlasnik kamere ističe kako mu sve to „fizički ne drži vodu“, napominje i da mu se čini kako se cijela stvar zanimljivo poklapa i s lokalnim mitovima. Ne ulazi u nagađanja — ali poziva javnost na raspravu.

„Ako netko ima ideju — rado ću je čuti“

Vlasnik poručuje da nema namjeru dizati prašinu niti tvrditi da je riječ ni o čem nadnaravnom.

„Ja samo tražim logično objašnjenje. Ako netko zna što bi moglo biti — neka kaže“, zaključuje.

Pogledajte video: