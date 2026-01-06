Svjetski dan ratne siročadi: Hrvatski časnički zbor Split poručio da se "žrtva ne smije relativizirati"

Hrvatski časnički zbor Split oglasio se povodom Svjetskog dana ratne siročadi, podsjetivši na djecu koja su u ratovima ostala bez roditelja te na "cijenu slobode" koju su, kako ističu, brojne obitelji platile i u Domovinskom ratu.

U objavi naglašavaju da je riječ o danu koji je istodobno "dan tišine, ali i odgovornosti", usmjeren na "najnevine žrtve ratova" – djecu koja su "prerano ostala bez očeva i majki, bez sigurnosti doma i topline obitelji".

"Iza mnogih – dijete koje je moralo odrastati brže"

Hrvatski časnički zbor Split podsjeća da su tijekom Domovinskog rata, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, "mnoga djeca ostala bez svojih roditelja koji su položili život u obrani vlastitih ognjišta, naroda i slobode".

"Njihova žrtva nije bila samo broj – bila je duboko osobna, utkana u sudbine obitelji, sela i gradova", poručuju te dodaju kako je "iza svake poginule ili nestale osobe ostala praznina, a iza mnogih – dijete koje je moralo odrastati brže nego što bi itko smio".

U objavi ističu i da ratna siročad nose "teret koji se ne vidi uvijek izvana", navodeći kako su mnogi odrastali "s pitanjima bez odgovora, s ponosom pomiješanim s tugom, često u tišini i skromnosti".

"Njihova snaga i dostojanstvo obvezuju nas da istinu o Domovinskom ratu čuvamo, da žrtvu ne relativiziramo, i da slobodu ne uzimamo zdravo za gotovo", stoji u poruci.

Poruka sjećanja i zahvalnosti

Hrvatski časnički zbor Split na kraju je uputio poruku poštovanja svim poginulim braniteljima i civilima, uz posebno isticanje njihove djece.

"Danas se s poštovanjem prisjećamo svih poginulih branitelja i civila, a osobito mislimo na njihovu djecu. Neka im naše sjećanje bude jamstvo da žrtva njihovih roditelja nije bila uzaludna, i da će istina, pravda i zahvalnost imati trajno mjesto u našem društvu", poručili su.

Objavu su zaključili riječima: "Njima u čast, a nama na odgovornost. "Da se nikada ne zaboravi.""