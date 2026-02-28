SVJETSKI, A NAŠE Sonata splitskog skladatelja ide na europsku turneju

Nakon uspješne praizvedbe na 4. Music Sandboxu u Splitu, u izvedbi pijanista Ivana Batoša, te potom nove izvedbe na 4. Festivalu novoga zvuka u Sinju, u interpretaciji pijanista Tomislava Damjanovića, Sonata br. 3 „Flashes and Glimpses“ skladatelja Šimun-Čarli Botica nastavlja svoj koncertni život i izvan hrvatskih granica.

Europske premijere ostvarene su u izvedbi istaknute pijanistice Diana Cooper, koja je djelo predstavila londonskoj publici 2. veljače, potom u Parizu 14. veljače, kao i na koncertima u Pont-Ar-Gleru (Baie de Morlaix, Bretanja, Francuska). Nova izvedba očekuje se 22. travnja 2026. u uglednom prostoru Steinway Hall u Londonu, čime se nastavlja međunarodna prisutnost ove skladbe.

Diana Cooper dobitnica je niza značajnih međunarodnih nagrada: 1. nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Samson François (Francuska, 2025.), 1. nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Halina Czerny-Stefańska u Poznanju (Poljska, 2022.), 1. nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Vigu (Španjolska, 2022.) te 1. nagrade na Chopinovu natjecanju u Brestu (Francuska, 2017.). Odabrana je i za sudjelovanje na 19. Međunarodnom Chopinovu natjecanju u Varšavi u listopadu 2025. godine, jednom od najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja.

Sonata br. 3 „Flashes and Glimpses” (2023.) jednostavačna je skladba koja se oslanja na tradicionalno promišljanje sonatne forme. U središtu djela nalazi se ideja dualnosti ljudske svijesti i podsvijesti: dvije tematske cjeline međusobno se nadopunjuju, suprotstavljaju i postupno prepliću. Treća sonata tako sadrži spoj jasne formalne strukture i izražajne slobode, te se kao takva prirodno uklapa u koncertne programe koji promiču suvremenu klavirsku literaturu u dijalogu s tradicijom.

Snimku s koncerta 14.2. u Parizu možete čuti na linku.