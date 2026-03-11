Svjetska megazvijezda Calvin Harris stiže u Split

Na velebnu glavnu pozornicu festivala ULTRA Europe po prvi put stiže jedan od najutjecajnijih producenata elektroničke glazbe svih vremena, Calvin Harris! Dvostruki dobitnik nagrade Grammy i autor niza globalnih hitova oblikovao je soundtrack klubova, festivala i stadiona diljem svijeta surađujući s najvećim imenima svjetske glazbene scene poput Rihanne, Dua Lipe, Ellie Goulding, The Weeknd, Sama Smitha, Florence Welch, Travisa Scotta i članova Coldplaya. Njegovi hitovi, među kojima su „Summer“, „I'm Not Alone“, „This Is What You Came For“, „One Kiss“, „How Deep Is Your Love“ i „Feel So Close“ evergreeni su modernog dance repertoara koji su obilježili generacije ljubitelja elektroničke glazbe. Istodobno, Harris i dalje pomiče granice vlastitog zvuka, istražujući nove avangardne smjerove kroz recentne projekte poput Love Regeneratora iza kojeg stoje izdanja „Hypnagogic (I Can't Wait)“, „CP-1“, „Peace Love Happiness“, „Moving“ i drugi. Harris broji preko 35 milijardi kombiniranih audio i video streamova, što ga čini jednim od najgledanijih umjetnika na YouTubeu i jednim od najvećih streaming umjetnika Sony Musica u povijesti. Upravo zato njegov dugo iščekivani dolazak na ULTRA Europe predstavlja trenutak nadolazećeg festivalskog ljeta o kojemu će se dugo pričati, ali i potvrdu da se Hrvatska svakim danom sve snažnije pozicionira na globalnoj karti najvećih glazbenih događanja!

Na raskrižju glazbe, energije i zajedništva, Split će i ovoga ljeta postati mjesto susreta različitih generacija elektroničke scene i trenutaka koji nadilaze granice žanrova i kontinenata. Uz ekskluzivni dolazak Calvina Harrisa, ULTRA Europe je otkrila još 9 izvođača, senzacija koje danas samostalno pune najveće svjetske arene i festivalske pozornice. Američki producent John Summit nedavno je rasprodao kultni Madison Square Garden u New Yorku, FISHER i Dom Dolla redovno pune dvorane i open-air pozornice diljem svijeta, a Martin Garrix predvodnik je najvećih svjetskih festivala i stadionskih spektakla. Na splitski Park Mladeži od 10. do 12. srpnja stižu i Miss Monique Sara Landry, I Hate Models, Mau P te Worship, čime festival donosi snažan presjek suvremene elektroničke scene te kombinacijom velikih imena i čak šest premijernih nastupa kojima ULTRA Europe oblikuje nove glazbene trendove diljem svijeta.

Svako novo festivalsko izdanje predstavlja potragu za zvukovima koji otkrivaju nove doživljaje i okupljaju umjetnike, vizionare budućnosti elektroničke glazbe. U tom je duhu najavljeno čak sedam imena koja se po prvi put nalaze na popisu ULTRINIH izvođača. U Split po prvi put stiže australski DJ i producent FISHER, četvrto ime na ljestvici DJ Mag Top 100 DJ-a 2025. godine i jedan od najtraženijih izvođača među Ultranautima posljednjih godina. Predstavit će im neke od svojih najvećih hitova, uključujući i „Losing It“, nominiran za nagradu Grammy. Uz taj globalni uspjeh, posljednjih godina publiku osvaja i novijim izdanjima poput „Take It Off“, „Atmosphere“ i „Yeah The Girls“.

Na prvom popisu izvođača nalazi se i jedan od arhitekata moderne EDM scene. Martin Garrix već godinama definira globalni zvuk plesne glazbe, a kao višestruki dobitnik prestižne titule DJ Mag Top 100 DJs i autor generacijskih himni nastavlja širiti svoj glazbeni utjecaj. Posljednje razdoblje obilježio je singlom “MAD” s Lauvom te “Butterflies” s Matisse & Sadko i BARBZ, ali i megahitom “Inside Our Hearts” s Alessom čija je ekskluzivna premijera bila na prošlogodišnjem izdanju festivala. Upravo je ta atmosfera poslužila i kao kulisa za snimanje službenog videospota, čime je energija ULTRE dodatno ovjekovječena u jednoj od najnovijih glazbenih uspješnica.

John Summit odgovoran je za jedan od najupečatljivijih trenutaka prošlogodišnjeg izdanja ULTRA Europe, a ove se godine vraća u Split. Američki producent i DJ u samo je nekoliko godina izgradio snažnu globalnu reputaciju zahvaljujući house hitovima poput „Where You Are“, „Human“ i „Go Back“, koji su ga lansirali u sferu najtraženijih imena suvremene elektroničke scene.

Australac Dom Dolla, nakon spektakularnog B2B nastupa s Johnom Summitom na prošlogodišnjem izdanju festivala ULTRA Miami, na svoj debitantski nastup u Splitu stiže u zaraznom groove ritmu i sa setom koji osvaja svjetske klubove i festivale. Potvrđen je i nastup britanskog kolektiva Worship, projekta koji okuplja čak četvoricu vodećih imena drum & bass scene, Sub Focus, Dimension, Culture Shock i 1991. Ovaj jedinstveni koncept obećaje energičan spoj njihovih prepoznatljivih stilova u zajedničkom nastupu koji je posljednjih godina postao jedno od najtraženijih festivalskih iskustava, a bit će to njihov ekskluzivni europski nastup u ovom sastavu nadolazeće ljetne sezone.

RESISTANCE 2026 pozornica dat će snažan presjek suvremenog techno zvuka uz skup izvođača koji pomiču granice elektroničke glazbe i okupljaju publiku spremnu istinski doživjeti svaki beat. Na ovoj će pozornici nastupiti ukrajinska DJ-ica i producentica Miss Monique, jedno od najuzbudljivijih imena suvremene melodic i progressive house scene. Kao osnivačica izdavačke kuće Siona Records, Miss Monique kontinuirano gradi vlastiti glazbeni identitet kroz produkcije i nastupe koji publiku vode kroz hipnotična i emotivna glazbena putovanja. Svoj ULTRA Europe debi imat će američka DJ-ica i producentica Sara Landry, jedno od najuzbudljivijih imena nove generacije techno scene. Njezin zvuk inspiriran je industrial i hard techno estetikom, što njezin nastup svrstava među intrigantnije trenutke programa RESISTANCE. Nizozemski producent Mau P vraća se nakon prošlogodišnjeg zapaženog B2B nastupa, a ove će se godine splitskoj publici prvi put predstaviti samostalnim setom. Proslavio se hitom „Gimme That Bounce” koji je u kratkom vremenu osvojio svjetske festivale i klubove te time otvorio novo poglavlje svoje međunarodne karijere. Program će upotpuniti i I Hate Models, francuski producent poznat po eksplozivnom spoju industrial, techno i acid zvuka.

Trodnevne GA ulaznice trenutačno se mogu nabaviti po cijeni od 120 €, a u ponudi su dostupne i trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 299 € te jednodnevne VIP ulaznice po cijeni od 109 €. U tijeku je i posebna promotivna akcija ulaznica za hrvatske i regionalne posjetitelje gdje na kupnju četiri trodnevne ulaznice posjetitelji ostvaruju pravo na petu besplatnu ulaznicu. Ovom inicijativom ULTRA Europe dodatno potiče dolazak u društvu i naglašava zajedništvo kao jednu od temeljnih vrijednosti festivalskog iskustva. Sve informacije o ulaznicama dostupne su u online sustavu Entrio.

Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na otkrivanje jedinstvenih doživljaja, vrhunske zabave i nezaboravnih trenutaka kakve može pružiti samo Hrvatska, destinacija s autentičnim spojem emocija, glazbe i prirodnih ljepota. Mastercard je i ove godine službeni sponzor festivala te osigurava posebne pogodnosti za posjetitelje – od plaćanja na licu mjesta do ekskluzivnih festivalskih paketa ulaznica i smještaja dostupnih na priceless.com. Istraži i saznaj zašto plaćanje Mastercard karticama uvijek vrijedi više!

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.