Svi pričaju o ovoj svadbi u Splitu! Lepa Brena podigla uzvanike na noge: "Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im pjeva"

Popularna regionalna pjevačica Lepa Brena nedavno je nastupila na jednoj svadbi u Splitu, a video njezinog nastupa brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Svi se pitaju koliko je stajalo da pjevačica nastupi, dok su njeni najveći hitovi rasplesali sve uzvanike i podigli atmosferu na vrhunac. U objavljenom videu pjeva 'Boliš i ne postojiš', a mladenci zajedno s uzvanicima podižu ruke i pjevaju u jedan glas.

Prije samog nastupa, Brena je posjetila kultni splitski restoran Zora Bila, gdje je uživala u lokalnim specijalitetima i opuštenoj atmosferi.

Dok se nastup još komentira na društvenim mrežama, jasno je da je Lepa Brena svojim dolaskom u Split još jednom potvrdila da je pjevačica koja bez problema privlači pažnju publike svih generacija.

- Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im pjeva Lepa Brena - pita se jedan korisnik/ca TikToka.

- Bilo je predivno - dodaje druga/i.