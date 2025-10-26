Svi imamo naviku koja ozbiljno utječe na rad srca

Nedostatak sna ozbiljno utječe na zdravlje srca, upozorava kardiologinja dr. Klodas. Tijekom spavanja srce bi se trebalo odmarati i usporiti ritam, no ako do toga ne dođe, povećava se rizik od povišenog krvnog tlaka.

„Neobnavljajući san poznat je i snažan čimbenik rizika za visoki tlak“, kaže dr. Klodas. Manjak sna također povisuje razinu kortizola, hormona stresa, što može dovesti do viška šećera u krvi, povišenog kolesterola i zadržavanja tekućine – sve to dodatno opterećuje krvne žile i srce.

Umorni ljudi češće posežu za kaloričnom hranom jer nedostatak sna remeti hormone koji reguliraju apetit. Poremećaji spavanja, poput apneje u snu, dodatno pogoršavaju stanje jer ometaju disanje i smanjuju kvalitetu odmora.

„Apneja u snu značajan je čimbenik rizika za razvoj fibrilacije atrija, nepravilnog srčanog ritma koji povećava vjerojatnost moždanog udara“, dodaje liječnica.

Stručnjaci ističu da su zdrava prehrana, redovito kretanje, prestanak pušenja i dovoljan san ključni koraci u očuvanju zdravlja srca.