Svi ga znaju kao miljenika ženske publike, ali malo tko zna njegovu pravu priču: Crnogorski šarmer ljubi 11 godina mlađu plavušu

Dado Polumenta pjevač je rodom iz Bijelog Polja koji već dva desetljeća puni glazbene prostore diljem regije.

Nije tajna kako je omiljeno društvo Dade Polumente upravo - obitelj.

Njegova supruga Ivona, koja je 11 godina mlađa od njega, na Instagramu je objavila sliku s njim i njihove dvije kćeri iz doma u Novom Sadu, gdje su se uspjeli vratiti nakon što im je tijekom odmora na Maldivima otkazan let preko Dubaija zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Polumenta već gotovo dva desetljeća slovi kao jedan od najprepoznatljivijih glasova regionalne pop-folk scene. Karijera mu je obilježena velikim hitovima, ali i burnim privatnim životom koji je često bio pod povećalom javnosti.

Rođen je kao Adnan Polumenta 1982. u Bijelom Polju, a dolazi iz glazbene obitelji – njegov je stric legendarni Šako Polumenta. Upravo je obiteljsko okruženje imalo velik utjecaj na njegov glazbeni razvoj, piše Dnevnik.hr.

Na scenu se probija sredinom 2000-ih, a već prvi albumi donose mu veliku popularnost među mlađom publikom. Njegov stil, koji kombinira elemente popa i folka, brzo ga je izdvojio na regionalnoj sceni.

Tijekom godina Dado je izbacio niz pjesama koje su postale nezaobilazne na radijskim postajama i u klubovima: "Volim te sve više", "Fališ mi", "Ana Marija", "Ljubavna", "Moja si ti", "Nije lako biti ja" i "Balkanska". Njegove emotivne balade i ljubavne pjesme posebno su osvojile publiku, a mnoge od njih i danas se smatraju hitovima.

Iako je u jednom razdoblju bio na samom vrhu popularnosti, Dado se kasnije povukao iz intenzivnog medijskog prostora i glazbene produkcije. Povremeno se vraćao novim singlovima i nastupima, ali nikada nije potpuno nestao sa scene. U posljednjih nekoliko godina ponovno je aktivniji, objavljuje nove pjesme i održava koncerte, zadržavajući vjernu publiku koja ga prati od samih početaka.