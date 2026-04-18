Nova prevara hara među građanima: Budite na oprezu da i vi ne nasjednete

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom, 35-godišnjakom i 33-godišnjakinjom zbog sumnje da su zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom počinili kazneno djelo prijevare na štetu 86-godišnjaka.

Sumnja se da su osumnjičeni, prema prethodnom dogovoru, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, 20. siječnja u poslijepodnevnim satima organizirali prijevaru. Tada je 35-godišnjak telefonski kontaktirao 86-godišnjaka i lažno se predstavio kao policijski službenik, govoreći mu da je u trgovini navodno platio krivotvorenim novčanicama te da će na njegovu adresu doći „kolega“ koji će provjeriti ostali novac. Tijekom cijelog razgovora oštećeni je bio na liniji s 35-godišnjakom, koji ga je tako sprječavao da prekine poziv.

Nedugo zatim, četvero osumnjičenih došlo je osobnim vozilom u Gornju Dubravu, do kuće u kojoj živi oštećeni. Ondje se 51-godišnjak također lažno predstavio kao policijski službenik te je, kako bi potvrdio svoju priču, pokazao predmet nalik policijskoj znački. Povjerovavši u navedeno, 86-godišnjak mu je predao sve novčanice koje je 51-godišnjak uzeo uz objašnjenje da ih mora provjeriti i fotografirati.

Potom se s novcem vratio u vozilo u kojem su ga čekali ostali osumnjičeni te su svi zajedno pobjegli s mjesta događaja.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 2.850 eura

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Protiv 35-godišnjaka, koji se već nalazi u istražnom zatvoru, te 33-godišnjakinje također je podneseno posebno izvješće.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja u cilju utvrđivanja identiteta četvrte, zasad nepoznate osobe.