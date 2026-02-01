Svi bi nakon 40. godine trebali obaviti četiri važne pretrage

Ulaskom u četrdesete godine praćenje onoga što se događa u tijelu postaje važnije nego ikad. Vodeći liječnik opće prakse Dean Eggitt ističe kako nekoliko jednostavnih pretraga može pomoći u ranom otkrivanju skrivenih zdravstvenih problema – prije nego što prerastu u ozbiljne bolesti.

Riječ je o četiri ključne provjere: razini kolesterola, funkciji bubrega, šećeru u krvi i krvnom tlaku. Upravo one omogućuju proaktivno upravljanje zdravljem i rano prepoznavanje potencijalnih rizika.

Zašto je važno kontrolirati kolesterol

S godinama se smanjuje sposobnost tijela da učinkovito uklanja štetni kolesterol iz krvotoka, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Prema dr. Eggittu, lipidogram – detaljna analiza masnoća u krvi – jedan je od najvažnijih pokazatelja zdravlja srca.

Kolesterol je nužan za normalno funkcioniranje stanica, no povišena razina „lošeg“ LDL kolesterola potiče stvaranje masnih naslaga u arterijama. Time se sužavaju krvne žile i raste rizik od kardiovaskularnih bolesti. S druge strane, „dobar“ HDL kolesterol pomaže uklanjanju LDL-a iz organizma.

Poželjne vrijednosti LDL kolesterola su ispod 4 mmol/L, dok bi HDL trebao biti iznad 1,0 mmol/L kod muškaraca i 1,2 mmol/L kod žena. Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba i umjeren unos alkohola mogu znatno pomoći u održavanju zdravih vrijednosti.

Lipidogram uključuje i mjerenje triglicerida, masti prisutnih u brojnim namirnicama. U većim količinama mogu povećati rizik od dijabetesa, pretilosti i drugih zdravstvenih problema.

Kako otkriti „tihe“ probleme s bubrezima

Bubrezi imaju ključnu ulogu u filtriranju otpadnih tvari, regulaciji tekućine i krvnog tlaka. No kronična bubrežna bolest često se razvija bez ikakvih simptoma sve do uznapredovalog stadija.

Krvna pretraga kreatinina pomaže procijeniti koliko učinkovito bubrezi obavljaju svoju funkciju. Povišene vrijednosti mogu upućivati na njihovo oštećenje. Dr. Eggitt upozorava da velik broj ljudi živi s problemima bubrega, a da toga nisu svjesni.

Neliječeni poremećaji rada bubrega mogu povećati rizik od srčanog i moždanog udara, zbog čega je redovito praćenje ključno za pravodobno liječenje.

Zašto redovito provjeravati šećer u krvi

Povišena razina šećera u krvi može godinama neprimjetno oštećivati organizam. Dr. Eggitt posebno naglašava važnost testa HbA1c, koji pokazuje prosječnu razinu šećera u krvi tijekom duljeg razdoblja.

Visoke vrijednosti povećavaju rizik od dijabetesa i njegovih komplikacija, uključujući oštećenje živaca, probleme s vidom i ozbiljna, po život opasna stanja. Dugoročno povišene vrijednosti zahtijevaju promjene životnih navika, osobito prehrane i razine tjelesne aktivnosti.

Koliko je važno pratiti krvni tlak

Visoki krvni tlak jedan je od najčešćih, ali i najčešće neprepoznatih zdravstvenih problema. Zdravim se smatra tlak između 90/60 i 120/80 mmHg, dok se osobama starijima od 40 godina preporučuje održavanje vrijednosti oko 115/75 mmHg.

Budući da hipertenzija rijetko uzrokuje simptome, redovito mjerenje jedini je način njezina otkrivanja. Krvni tlak može se uspješno regulirati promjenama životnih navika, uključujući gubitak viška kilograma, smanjenje unosa alkohola, redovitu tjelovježbu i uravnoteženu prehranu.

Zašto je praćenje zdravlja u srednjoj dobi ključno

Prema dr. Eggittu, razumijevanje vlastitog zdravlja u četrdesetima značajno povećava šanse za dulji i kvalitetniji život. Redovite pretrage omogućuju rano otkrivanje problema i pravovremenu reakciju.

Praćenjem ovih četiriju ključnih parametara – kolesterola, funkcije bubrega, šećera u krvi i krvnog tlaka – moguće je na vrijeme prepoznati rizike i poduzeti konkretne korake za očuvanje zdravlja u budućnosti.