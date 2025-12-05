Sveti Nikola uranio u Solinu: Gradonačelnik najavio obilazak vrtića

Sveti Nikola ove je godine u Solinu stigao prije vremena – barem tako poručuje gradonačelnik, koji je na društvenim mrežama objavio veselu najavu blagdanskog obilaska vrtića.

„Ove godine sveti Nikola je krenija na vrime da ga ne preduhitri zločesti Krampus! Draga dječico, vidimo se po vrtićima“, poručio je gradonačelnik uz blagdansku čestitku i emotikone poklona.

Mališani u solinskim vrtićima tako će tijekom dana dočekati svetog Nikolu, koji tradicionalno donosi poklone i radost najmlađima te najavljuje početak blagdanskog razdoblja u gradu.