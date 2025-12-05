Sveti Nikola stiže u Podstranu: Blagdansko druženje za djecu ove subote na Portu

Povodom blagdana Svetog Nikole, u subotu 6. prosinca na Portu u Svetom Martinu održat će se blagdansko druženje namijenjeno djeci i njihovim roditeljima. Program započinje u 11 sati, a organizatori najavljuju bogat sadržaj i toplo adventsko ozračje.

Najmlađe posjetitelje očekuje susret sa Svetim Nikolom, koji će im tom prigodom uručiti prigodne poklone. Uz blagdansku glazbu i ukrase, posjetitelji će moći uživati u atmosferi Adventa, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj obitelji.

Događaj organiziraju Ronilačko ekološki klub Podstrana i Općina Podstrana, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Uoči ovogodišnjeg druženja, organizatori su podsjetili na prošlogodišnje izdanje koje je privuklo velik broj djece i roditelja, istaknuvši kako i ove godine očekuju jednako ugodno i veselo okupljanje.