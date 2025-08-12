Švedski medij o Thompsonu i koncertu: "Mogle su se vidjeti slike Ante Pavelića, vođe kvislinške NDH, uz blagoslove katoličkog klera"

Vodeći švedski dnevni list Dagens Nyheter objavio je da je prošlog mjeseca glavni grad Hrvatske bio je domaćin koncerta koji je izazvao burne reakcije u zemlji i inozemstvu. Na nastupu kontroverznog glazbenika Marka Perkovića Thompsona, poznatog po ratnim pjesmama i nacionalističkom imidžu, velik dio publike izvodio je ustašku varijantu nacističkog pozdrava. Među prisutnima na generalnoj probi, u privatnom aranžmanu, bio je i premijer Andrej Plenković sa svojom obitelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Thompson, čije su pjesme zabranjene u Njemačkoj, Švicarskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji te čak u dijelu Hrvatske – Istri, u Zagrebu je okupio gotovo 500.000 ljudi, što je brojka koja daleko premašuje populaciju samog grada. Publiku su činili pretežno mlađi posjetitelji, ali i stariji obožavatelji nostalgični za nacionalističkom retorikom. Na sceni su se, uz pjesme prožete domoljubnim porukama, mogle vidjeti i slike Ante Pavelića, vođe kvislinške NDH, uz blagoslove katoličkog klera. Mnogi su uglas pjevali stihove 'Za dom…' na što je masa odgovarala '…spremni!", dok su deseci tisuća podizali ruku u fašistički pozdrav", piše Dagens Nyheter.

Premijer bez komentara

"Dok je demokratski i urbani dio Hrvatske ostao zatečen, službena politika odlučila je šutjeti. Premijer Plenković, inače bivši europski diplomat, koncert je opisao tek kao 'samo pjesmu'. Kritičari smatraju da ovakvo ignoriranje šalje opasnu poruku u zemlji koja se i dalje bori s nasljeđem Drugog svjetskog rata. Kontekst u kojem se koncert odigrao povezan je s ekonomskom ovisnošću Hrvatske o turizmu. Njemački turisti, s više od 23 milijuna noćenja godišnje, čine glavni oslonac industrije koja, iako službeno nosi 20 posto BDP-a, u stvarnosti čini znatno više zahvaljujući neregistriranim prihodima. Vlastima je gotovo nemoguće uvesti red u crnu ekonomiju – svaki pokušaj oporezivanja ili rušenja bespravne gradnje nailazi na žestok otpor lokalnog stanovništva", donosi Dagens Nyheter.

U nastavku su nadodali:

"Bez stabilnih poreznih prihoda, država ostaje financijski ovisna o europskim fondovima, odnosno, kako ironično primjećuje autor, o Njemačkoj.

Dok druge velike metropole jugoistočne Europe – poput Budimpešte i Beograda – svjedoče masovnim prosvjedima protiv autoritarnih tendencija, Zagreb se, čini se, kreće suprotnim putem. Koncert i politička tišina koja ga prati za mnoge su znak da Hrvatska polako klizi prema opasnoj mješavini nacionalizma i ekonomske ranjivosti, prikrivene turističkim sjajem", zaključuje Dagens Nyheter.